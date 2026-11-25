As fortes chuvas que caem na região fizeram o ribeirão Quilombo transbordar em Americana. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana, localizada na Avenida Bandeirantes, nº 600, suspendeu o atendimento ao público nesta quarta (25) e quinta-feira (26) em decorrência do transbordamento do Ribeirão Quilombo.
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Os trabalhos deverão ser normalizados assim que as águas baixarem e após a execução da limpeza no prédio.
Chuva bate perto de 60mm
A Defesa Civil está percorrendo trechos da cidade desde esta terça (24), quando as chuvas se intensificaram, chegando a 59,4 mm, afetando principalmente a Avenida Bandeirantes.
A orientação à população é evitar passar em áreas alagadas e estacionar embaixo de árvores ou estruturas metálicas, para não correr riscos, segundo alertou o coordenador da Defesa Civil, João Miletta.
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