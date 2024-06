“Clínica Meu PET” de Santa Bárbara atende 41 animais na 1ª semana

A primeira semana de funcionamento da “Clínica Veterinária Meu PET” de Santa Bárbara, localizado no Jardim Souza Queiroz, registrou a procura de 86 tutores e atendeu 41 animais da cidade. O novo espaço foi entregue na última sexta-feira (14) pelo prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, e o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Inicialmente são atendidos somente moradores de Santa Bárbara d’Oeste.

A “Clínica Veterinária Meu PET” iniciou as atividades na segunda-feira (17), oferecendo serviços gratuitos para cães e gatos, como consultas clínicas, cirurgias de baixa complexidade, castrações, serviços de vacinação e de adoção responsável. Na sequência o programa será ampliado oferecendo serviços de laboratório de análises clínicas, exames de ultrassom, raio-X, endoscopia e de urgência e emergência.

Nesta primeira semana o local atendeu 86 tutores, realizando 41 atendimentos a 24 cães e 17 gatos. Desses, 14 foram consultas agendadas e as demais em caráter de emergência. A maioria dos animais atendidos é sem raça definida e de todos os tamanhos, sendo alguns cachorros das raças: pastor alemão, shih-tzu, poddle, lhasa apso, chow-chow, pug e pitbull. Na triagem, as maiores queixas relatadas são: problemas de pele, atropelamentos, diarréia, vômito, sensibilidade nos olhos, convulsão, fraqueza, hemorragia pelo nariz, coceiras nas patas, tosse, caroços pelo corpo, feridas e alergias diversas.

Os animais são dos bairros Jardim das Laranjeiras, Jardim Europa, Mollon, Jardim das Orquídeas, Jardim Esmeralda, Planalto do Sol, Cândido Betini, Cidade Nova, São Joaquim, Jardim Pérola, Jardim dos Manacás, Jardim São Francisco, Parque do Lago, Vista Alegre, Jardim São Fernando, Jardim Mariana, Parque Olaria, Rochelle, Conjunto dos Trabalhadores, Jardim Adélia, Pântano, Jardim Santa Alice, Jardim Santa Rita, Angelo Giubbina, Parque Zabani, Jardim Santa Fé e Vila Linópolis, entre outros.

“Os serviços oferecidos na primeira semana da ‘Clínica Veterinária Meu PET’ de Santa Bárbara foram satisfatórios e também essenciais para o entrosamento da nova equipe”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Cleber Canteiro. “É um equipamento único aqui na região, na região da RMC (Região Metropolitana de Campinas) e também no raio daqui até São Paulo. O funcionamento desse tipo de clínica coloca Santa Bárbara na vanguarda do serviço da saúde animal e mostra a importância da cidade para o Estado”, complementou.

Já na segunda-feira (17), Maria Edna Mielo, 58 anos, procurou a recepção da nova clínica para agendamento. Na terça (18), junto de sua neta Alice, a moradora do Planalto do Sol II, trouxe o seu gato de 18 anos de idade chamado Cheetos. Da raça persa, o animal havia fugido e após encontrado apresentou desidratação, além de outras questões.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

Durante a consulta com o médico veterinário Dr. Stefano Alves, Cheetos recebeu soro e orientações de tratamento para cuidados em casa, de acordo com Maria. “Fui muito bem atendida. Vou voltar mesmo porque eu tenho mais três gatinhos em casa e vou trazê-los. A localização também é boa para a gente aqui de Santa Bárbara, então eu gostei muito. Falo para o pessoal trazer o seu animal aqui, porque vai ser muito bem atendido, os profissionais são excelentes e os seus bichinhos vão agradecer”, comentou a tutora.

Para o agendamento, o tutor (a) deve comparecer de forma presencial, mediante a apresentação de comprovante de endereço e documento do proprietário do animal (RG/CPF). Os atendimentos serão prioritários às famílias que tenham cadastros a bolsas de assistência social, sendo necessária a apresentação do referido cadastro. Posteriormente o agendamento será liberado ao público em geral.

Vale ressaltar que os mesmos não devem levar seus animais para realizar o agendamento. Os pets só devem ser direcionados à Clínica na data e horário da consulta agendada.

A unidade tem 565 m² de área construída, com salas cirúrgicas, de medicação, internação e equipamentos para ofertar atendimento regionalizado aos animais domésticos. O investimento entre obra e equipamentos é de R$ 6 milhões.

A “Clínica Veterinária Meu PET” fica localizado à Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano, 467, no Jardim Souza Queiroz. O atendimento acontecerá de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

LEIA + NOTÍCIAS