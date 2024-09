Adversários nas urnas, mas respeitosos nas ruas. Assim os cliques deste final de semana registraram 3 candidatos a vereador em Americana e um apoiador de um quarto nome.

Nomes fortes do Podemos e do PSD, Renan de Ângelo e dr Flávio Sala se encontraram na caminha este final de semana.

Renan falou que se trata no SUS e que tem como referência Dr Sala. “Existe espaço para os candidatos sem briga. São 19 vagas, mas vamos dizer que são 17”, brincou.

Lígia Rodrigues (Agir) disse que ‘foi um prazer te encontrar, Sargento Castro, aqui na Feira do Zanaga’. Castro é apoiador do Coronel Daniel, candidato do DC.

