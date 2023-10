CM Americana volta a discutir avião de agrotóxicos

Avião- A Câmara de Americana faz audiência pública para debater os impactos da pulverização aérea por agrotóxicos à saúde, alimentação e meio ambiente no município de Americana.

A audiência acontece no dia 19 de outubro, a partir das 19h, no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo. A participação é aberta ao público e o evento terá transmissão ao vivo pela TV Câmara através do canal 8 da Claro (RPTV), site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

O debate foi solicitado por requerimento de autoria da vereadora Professora Juliana (PT). De acordo com a parlamentar, o objetivo da audiência é discutir ações que contribuam para ajudar na construção de um diagnóstico detalhado do assunto. “É crescente a consciência da importância de uma produção agrícola e alimentação seguras, livres de substâncias que coloquem ambas em risco no curto, médio e longo prazo. Portanto, o debate em torno de questões relacionadas a todos os riscos e problemas em torno do uso de agrotóxicos é indispensável”, defende.

Leia + sobre política regional

A parlamentar destaca que nos últimos três anos mais de 1700 tipos de agrotóxico tiveram seu uso liberado, sendo que 28% possuem componentes considerados altamente tóxicos para a saúde humana. “e O modo de produção na agricultura baseada na utilização massiva de agrotóxicos, fertilizantes químicos e sementes modificadas geneticamente, produz impactos ambientais, sanitários e sociais. Seja por pulverização terrestre ou aérea, direta ou indiretamente, a população está cada vez mais submetida a consumir alimentos, água e respirar ar com veneno”, acrescenta.

Foram convidados para a audiência representantes das secretarias municipais de Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos e Fazenda; da Unidade de Vigilância Epidemiológica do município; da secretaria estadual de Agricultura; dos conselhos municipais de Saúde e de Segurança Alimentar e Nutricional; do Ministério Público; de instituições de ensino superior; da Ordem dos Advogados do Brasil; e de movimentos sociais, órgãos e instituições ligadas ao tema.

A audiência é aberta à população, que pode apresentar dúvidas, sugestões e comentários de três formas diferentes: presencialmente, no Plenário da Câmara; por e-mail, enviando sua mensagem para audienciaspublicas@camara-americana.sp.gov.br; e preenchendo o formulário na página da audiência no site da Câmara: https://www.camara-americana.sp.gov.br/audienciaspublicas/pulverizacaoagrotoxicos.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP