O Dia D de multivacinação em Americana atendeu 620 menores

de 15 anos neste sábado (7). Onze unidades de saúde estiveram abertas durante o dia para atualizar a carteira de vacinação de crianças e adolescentes contra uma série de doenças, como sarampo, coqueluche, hepatite, meningite, paralisia infantil, influenza e Covid-19.

“Neste sábado nós intensificamos a vacinação nas crianças, com ampla disponibilidade de acesso, contemplando principalmente os pais que têm dificuldades de buscar o serviço durante a semana. Com isso, reforçamos a imunização dos menores, ampliando a cobertura vacinal no município”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Dia D foi realizado em todas as regiões de Americana, em unidades dos bairros Parque Gramado, Jardim Dona Rosa, Vila Mathiensen, Jardim Boer, Praia Azul, São Vito, Antônio Zanaga, Jardim Brasil, Jardim Ipiranga, São Domingos e Vila Galo.

A campanha teve o apoio do Rotary Club Americana e Rotary Club Americana-Ação, além das Secretarias de Educação e de Assistência Social e Direitos Humanos. Trenzinhos foram disponibilizados para levar os menores às unidades do Parque Gramado, Dona Rosa, Mathiensen e Boer com embarque e desembarque em escolas dessas regiões.

“É fundamental esclarecer que a campanha de multivacinação segue normalmente e as vacinas continuarão disponíveis nas unidades de saúde. Os pais que não conseguiram levar os filhos neste sábado podem procurar uma de nossas unidades básicas durante a semana”, destacou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

As UBSs atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

