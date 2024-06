Coca-Cola contrata pessoas com deficiência na região de Campinas

A Coca-Cola FEMSA Brasil, maior fabricante de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, está com vagas de emprego abertas para pessoas com deficiência (PcDs) em cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC). Há também oportunidades exclusivas para mulheres, alinhadas ao compromisso da companhia com a diversidade, a equidade de gênero e a inclusão no ambiente de trabalho.

Na RMC, vagas estão abertas em Sumaré (onde a empresa opera um Centro de Distribuição regional) para o cargo de vendedor(a) pleno “on premise”, uma delas afirmativa para PcD, e também em Paulínia, para a atividade de promotor de vendas, função a ser preenchida exclusivamente por PcD.

Vagas em outras cidades

Em Jundiaí, sede da maior fábrica de Coca-Cola do mundo em volume de produção, a empresa oferece oportunidades para o cargo de ajudante operacional. Uma das vagas é afirmativa para pessoas com deficiência. Há também em Jundiaí vagas abertas para as funções de coordenadora de manufatura (vaga afirmativa para mulheres) e para técnico(a) de qualidade pleno.

Outra oportunidade de trabalho para PcD está sendo oferecida em Piracicaba, para a função de coordenadora de vendas tradicional júnior. As vagas para essa atividade são afirmativas para mulheres, e uma delas deverá ser ocupada por profissional com deficiência.

Orientações aos candidatos

Os requisitos específicos de cada vaga e benefícios oferecidos pela companhia, entre outras informações, estão disponíveis para consulta no site https://trabalheconosco.vagas.com.br/femsa

Os candidatos podem enviar currículos para o WhatsApp: (19) 3399-6533.

Comprometida em oferecer um ambiente inclusivo e acessível, capaz de potencializar competências, atrair, desenvolver e reter talentos diversos, a Coca-Cola FEMSA Brasil atua para promover a igualdade de oportunidades e respeito, por meio de práticas de inclusão na contratação de seus colaboradores.

Alerta

A Coca-Cola FEMSA Brasil alerta que todas as vagas de emprego são divulgadas nos canais oficiais: site trabalheconosco.vagas.com.br/femsa e redes sociais Facebook e Instagram da empresa (perfis com sinal de verificado). A companhia orienta que, em caso de recebimento de informações relacionadas à empresa, a pessoa faça a checagem nos canais oficiais e não clique ou compartilhe links que possam redirecionar para sites falsos.

