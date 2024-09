Cocato vem como puxador de votos do Republicanos

O candidato a vereador pelo Republicanos Vanderlei Cocato se destaca como um dos principais puxadores de votos na campanha à prefeitura do Bill.

Com uma trajetória marcada pela dedicação e compromisso com a saúde de Nova Odessa, Vanderlei tem trabalhado incansavelmente na campanha do candidato do PL .

Cocato em Rafard

VC atuou por muitos anos como Diretor de Saúde de Rafard, São Paulo . Ele é formado em Gestão Pública e possui pós-graduação em Administração Pública e Gerência de Cidades, com ênfase em Saúde.

