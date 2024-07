Coden de Nova Odessa recebe nota 9,0 em ‘Satisfação Geral’

A Coden Ambiental S/A de Nova Odessa obteve nota 9,0 no quesito “Satisfação Geral” com os serviços de Água e Esgoto em Pesquisa de Satisfação dos Usuários realizada entre os dias 22 e 28 de fevereiro de 2024 pela ARES-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), sua agência reguladora, junto aos consumidores do município.

Destacam-se ainda na pesquisa os altos índices de aprovação obtidos pela empresa municipal de Saneamento Básico em “Qualidade da Água” (nota média 9,4), “Coleta de Esgoto” (nota média 9,3), “Tratamento de Esgoto” (nota média 9,2) e “Coleta de Lixo (Resíduos Sólidos)” (nota média 9,1) – todos serviços municipais sob responsabilidade da empresa.

O resultado da satisfação geral em 2024 foi o melhor alcançado pela empresa municipal considerando as três últimas edições do levantamento da ARES-PCJ, realizadas em 2022 (nota média 8,6), 2020 (nota média 8,1) e 2017 (nota média 8,2).

Foram entrevistados 380 chefes de família, responsáveis por condomínios e responsáveis por estabelecimentos comerciais da cidade de Nova Odessa. Notas entre 9,0 e 10,0 são consideradas pela metodologia adotada como “consumidores satisfeitos”. Quase a totalidade das ações da S/A pertencem à Prefeitura de Nova Odessa.

O presidente da Coden, Elsio Alvaro Boccaletto, atribuiu o bom desempenho da companhia na pesquisa aos recentes investimentos realizados na segurança hídrica de Nova Odessa e que somam mais de R$ 15 milhões.

“Levamos água encanada ao Pós-Anhanguera, reformamos reservatórios, desassoreamos e limpamos as represas, fizemos a manutenção das unidades em operação, iniciamos a compostagem de lodo do esgoto e tomamos uma série de outras medidas que agora estão se refletindo na qualidade dos nossos serviços. E a população percebe isso”, avaliou.

Acompanhe os detalhes da pesquisa da ARES-PCJ:

• Satisfação

Satisfação Geral: 9,0

• Atendimento

Presencial na Sede: 9,2

Telefônico: 8,8

• Esgoto

Coleta: 9,3

Tratamento: 9,2

• Conta de Água

Entendimento: 8,9

Leitura e Entrega Correta: 9,3

• Água

Pressão: 9,0

Qualidade: 9,4

Resolução Imediata de Problemas: 9,0

• Lixo

Coleta de Lixo: 9,1

NO CENSO 2022

Divulgados no último dia 23/02/2024, os dados sobre Saneamento Básico dos Município Brasileiros do Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) já haviam colocado Nova Odessa no seleto grupo de cidades na “elite” nacional do atendimento pelas redes de água e esgoto tratados e coleta domiciliar de lixo doméstico.

A cidade conhecida aparece em 5º lugar dentre os 20 municípios da RMC (Região Metropolitana de Campinas) no quesito “Ligação à Rede de Água Tratada”, com 98,09% de atendimento (percentual que subiu desde então, veja abaixo).

Já quanto às “Ligações à Rede de Esgoto”, nada menos que 97,96% dos imóveis de Nova Odessa são atendidos (número que também deve aumentar nos próximos meses, veja abaixo). Neste item, Nova Odessa é a 3ª melhor cidade da RMC.

Por fim, 96,54% dos imóveis são atendidos pelo Serviço de Coleta de Lixo Domiciliar em Nova Odessa, o que coloca a cidade em 2º lugar no ranking da RMC neste quesito, demonstra o IBGE. As informações são da divulgação “Censo 2022: Características dos domicílios – Resultados do universo”, disponível no site do Instituto.

