O Coletivo TRAMAS (Trabalhadores em Movimento de Americana e Santa Bárbara d’Oeste), anuncia sua fundação como espaço de organização popular e emancipadora, unindo teoria revolucionária à prática concreta.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Criado por militantes e ativistas radicais de esquerda, o coletivo tem como proposta atuar diretamente junto à população com projetos de alcance popular, promovendo ações voltadas à transformação social e fortalecimento da classe trabalhadora.

A possibilidade de formalização como entidade legalizada permitirá ampliar o alcance e as capacidades de atuação de ativistas independentes, já iniciando suas atividades com três frentes de atuação que buscam dialogar com a comunidade, oferecendo educação, cultura e solidariedade como ferramentas de luta por justiça social: Cineclube, Cursinho Pré-Vestibular Popular, Cozinha Solidária.

Primeira Atividade: Cineclube com Debate do filme nacional ‘O Contador de Histórias’ de Luiz Villaça.

O TRAMAS realiza seu 1o evento no dia 30 de janeiro de 25

quinta-feira, às 19h30, no Sindicato da Construção Civil, rua José Bonifácio, 281 – Jd. Colina – Americana SP, (ao lado da sede da GAMA), com o lançamento do projeto de Cineclube.

O encontro será dedicado ao debate do filme nacional “O Contador de Histórias” (2009) de Luiz Villaça. A atividade contará com a presença de debatedores sobre Direito das Crianças e Adolescentes e será mediada por Márcio Zagallo, cineclubista com quase vinte anos de experiência no Cineclube Estação, em Americana.

Sobre a iniciativa, Zagallo declarou: “Quando escutei a ideia de criarmos um coletivo com várias pautas, entre elas o cineclubismo, me encantei na hora! No mesmo momento já desenhamos o que estará acontecendo neste ano de 2025. Muitas pautas atuais serão debatidas, iremos radicalizar os debates, ir na raiz da causa, e isso tudo me estimula a termos uma sociedade mais empática.”

+ NOTÍCIAS NO GRUPO do WHATSAPP