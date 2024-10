Nesta terça-feira(08), a coligação Sumaré para Todos reuniram-se após o primeiro turno das eleições municipais, onde conquistaram o primeiro lugar para o segundo turno. O encontro ocorreu em Sumaré e teve como protagonistas os líderes Henrique do Paraíso e Andre da Farmácia, que se dirigiram a todos os candidatos a vereador(a) eleitos e suplentes, reforçando o compromisso de servir a população. A reunião foi uma oportunidade para fortalecer os laços com a comunidade e estabelecer a agenda para a nova fase da campanha.

Durante a reunião, André fez um importante apelo: “Agora é tempo de semear, semeie, trabalhe pelo povo, não abandonem o eleitorado de vocês.” Ele enfatizou a importância de honrar aqueles que estiveram na linha de frente, pedindo votos e enfrentando desafios. Com uma mensagem de fé e motivação, André pediu que todos acreditassem em seu potencial, destacando que, apesar das adversidades, o apoio mútuo é essencial. Ele lembrou que a coligação já conquistou 44,41% dos votos e pediu que não deixassem a “peteca cair” nesta fase decisiva.

Henrique do Paraíso complementou essa mensagem, refletindo sobre o propósito divino em meio às dificuldades. Ele afirmou que a coligação está pronta para construir uma Sumaré digna e próspera, ressaltando que o governo será guiado pelos valores familiares e pelo respeito a todos os cidadãos. Henrique fez questão de se distanciar das práticas da velha política, prometendo um governo que não persegue nem humilha, mas que trabalha em prol do bem comum. Ele garantiu que, com o apoio de um time forte e unido, a cidade será transformada em uma vitrine de desenvolvimento e dignidade.

Coligação e compromisso

Henrique e Andre reafirmam seu compromisso com a população, mostrando que estão preparados para governar com integridade e transparência. “Com líderes que acreditam na força do povo e na mudança verdadeira, Sumaré terá uma administração que valoriza cada cidadão, promovendo prosperidade e respeito. Agora, mais do que nunca, é tempo de união e fé, e essa coligação é a escolha certa para um futuro melhor para todos”, afirmou Henrique do Paraíso.

