Prefeitura promove colônia de férias gratuitas em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste promove colônia de férias com mais de 300 vagas por dia para alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, com direito a recreação, esporte, socialização e muita diversão nas colônias de férias. É o terceiro ano que a iniciativa é realizada. Os interessados ainda podem efetuar a inscrição direto em uma das unidades-pólo. Havendo vagas, o convite é aberto para toda a comunidade das regiões atendidas.

As colônias de férias, voltada para crianças de 6 a 11 anos de idade, começou nesta quarta-feira (8) e segue até 17 de janeiro, de segunda a sexta-feira, com horários variados em cada local. Elas são realizadas na Emei “Charles Keese Dodson”, no Bosque das Árvores, na Emefei “Profª Maria Martiniano Gouvea Valente – Dona Bininha”, no Conjunto Roberto Romano, na Casa da Criança, na Vila Oliveira, e no Projeto SER, no Cruzeiro do Sul. Os alunos do CIEP “Carmelina Pellegrino Cervone”, do Santa Fé, recebem transporte gratuito saindo da unidade escolar às 10 horas até a Casa da Criança.

A parceria entre as secretarias de Educação, Esporte e Promoção Social possibilitam tempo de qualidade para as crianças durante as férias, com atividades gratuitas desenvolvidas e programadas por monitores e educadores físicos, com oferecimento de refeição e lanche. A iniciativa foi divulgada para os responsáveis pelos alunos das escolas no fim do ano letivo de 2024. Os locais atendidos foram escolhidos estrategicamente para atender a demanda das famílias.

Confira os locais e horários:

Emei “Charles Keese Dodson”

Avenida Ruth Garrido Roque, 1111, Parque do Lago

Segunda a sexta-feira, das 12h30 às 16h30

Emefei “Profª Maria Martiniano Gouvea Valente – Dona Bininha”

Rua Padre Arthur Sampaio, 571, Conjunto Roberto Romano

Segunda a sexta-feira, das 12h30 às 16h30

Casa da Criança

Avenida dos Bandeirantes, 705, Vila Oliveira

Segunda a sexta-feira, das 8 às 15h30

(Transporte dos alunos do CIEP “Carmelina Pellegrino Cervone”, saída às 10 horas)

Projeto SER

Rua Jornalista Joaquim Pereira de Arruda, 172, Cruzeiro do Sul

Segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas