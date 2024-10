Com 1 a+, Corinthians não consegue vencer Flamengo

O Corinthians não conseguiu avançar para a final da Copa do Brasil depois de empatar em 0 a 0 com o Flamengo em Itaquera.

O Timão jogou 60 minutos com 1 jogador a mais depois que Bruno Henrique foi expulso ao acertar um chute na cabeça do lateral Mateusinho.

O Flamengo encara agora o Atlético Mineiro na final. Os mineiros garantiram a vaga na final ao empatar em 1 a 1 com o Vasco este sabado e manter a vantagem da primeira partida.

Corinthians na Sula e no Brasileirão

O SCCP agora tem a semifinal da Copa Sulamericana e luta contra o rebaixamento no Brasileirão. O time vem de resultados positivos e já está fora do Z4, mas precisa estar alerta nas rodadas finais do torneio.

