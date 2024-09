Comércio abre no feriado de 7 de setembro

O comércio de rua de Santa Bárbara d’Oeste estará aberto das 9h às 15h no sábado, dia 7 de setembro, feriado que celebra a Independência do Brasil. De acordo com a ACISB (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste), a ação visa oferecer mais tempo para que os consumidores do município e da região possam efetuar suas compras com comodidade.

“Sábado é o melhor dia da semana para vendas no comércio, uma vez que muitos consumidores não trabalham neste dia. Por ser feriado, a tendência é que mais pessoas estejam de folga, o que deve gerar um movimento ainda maior”, explica Ricardo Betin, presidente da ACISB.

“Abrir as lojas neste feriado traz benefício tanto para o consumidor, que muitas vezes não tem tempo de fazer as compras em outro dia da semana, quanto para o estabelecimento, que tem a possibilidade de manter o faturamento do sábado e, ainda, atingir um público maior”, destaca Betin.

SERVIÇO:

Horário Especial do Comércio

Data: 7/9/2024 (sábado) das 9h às 15h

Local: Comércio de rua (Centro e bairros)

Mais informações: (19) 3499-1244

