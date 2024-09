Enfeites de Natal já podem ser encontrados nas prateleiras na região

Começou o mês de Setembro e os enfeites de Natal já começam a chegar nas prateleiras dos comércios da região.

A reportagem do NM encontrou diversos produtos de Natal já para venda na unidade do Sam’s Club, em Americana, neste domingo (02). Os enfeites estão sendo vendidos juntamente com os produtos de Halloween – data que também vem ganhando cada vez mais força no Brasil.

As vendas dos produtos referentes às datas sazonais estão começando cada vez mais cedo. Exemplo disso é também a Páscoa, que este ano no meio do mês de Janeiro os ovos de chocolate já estavam à venda nos supermercados.