O rapper Dexter , de 51anos, exibiu que Pablo Marçal (PRTB), candidato a prefeito de São Paulo, retire do usar sua música da sua campanha política. Em nota divulgada em suas redes sociais, o artista, por meio de sua equipe, emitiu uma nota dizendo que não autorizou a utilização de Oitavo Anjo, um dos grandes sucessos da sua carreira.

Em uma recente conversa com jornalistas, Marçal chegou a citar um trecho da música que diz: “Acharam que eu estava derrotado. Quem achou, estava errado“.

Rapper e nota

“O rapper não autorizou em qualquer momento, o uso de sua obra para fins eleitorais. Muito menos o uso de sua música Oitavo Anjo na campanha política do candidato a prefeito de São Paulo do partido PRTB. Até porque, as ideias do referido candidato não refletem em hipótese alguma a posição e opinião politica pessoal do artista”, diz o início do comunicado.

“Dexter reafirma seu compromisso com a independência artística e exige a imediata retirada de qualquer material que contenha sua obra associado a campanha política. Demais providências cabíveis estão sendo aplicadas”, conclui a nota.

