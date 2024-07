Comércio tem alta de 3,5% no 1o semestre, indica Serasa Experian

No primeiro semestre de 2024, as vendas no varejo físico do Brasil marcaram crescimento de 3,5%. Os dados são do Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian. Para o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, “a alta é significativa e segue uma tendência de crescimento contínuo, já que no ano passado o aumento foi de 4,9%, possivelmente devido à estabilização da economia e ao aumento da confiança do consumidor”. Veja o levantamento desde 2020 no gráfico a seguir:

O economista explica ainda que uma economia mais estável geralmente leva a um aumento no consumo e, consequentemente, nas vendas do comércio. “Além disto, a ampliação do crédito e o aumento do nível de emprego com os rendimentos subindo acima da inflação conferem sustentação à expansão das vendas do varejo”.

Setor de “Combustíveis e Lubrificantes” puxa alta do semestre

Na análise setorial do semestre, o segmento de “Combustíveis e Lubrificantes” se destacou apresentando crescimento de 7,6%. “Tecidos, Vestuário, Calçados e Acessórios” veio logo em seguida, com expansão de 5,9%. Apenas o setor de “Material de Construção” teve retração no período, de 0,7%. Confira todos os setores no gráfico abaixo: