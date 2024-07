Atletas paralímpicos participam da corrida da Suzano, em Americana

Os irmãos atletas paralímpicos de atletismo da Seleção Brasileira, Ketyla e Kesley Teodoro, estiveram na corrida da Suzano que aconteceu neste domingo, em Americana. A dupla estará nas Paralimpíadas de Paris 2024, que serão realizados entre os dias 28 de agosto a 8 de setembro.

Ketyla e Kesley participaram do evento pela 3ª vez e falaram da importância da iniciativa da empresa. “Nós começamos no esporte em eventos como esse, que é pra sociedade, pra pessoas com deficiência, para toda a população participar. Então começamos caminhando, depois fomos correndo, e depois fomos descobrindo a modalidade que hoje nós participamos. Hoje estamos no cenário nacional e internacional. Você vê a preocupação da Suzano com os colaboradores e a população, o esporte é uma ferramenta transformadora”, disse Kesley.

Leia + Sobre todos os Esportes

“Nesses eventos, a gente vê como a comunidade tem abraçado e se integrado com esse movimento, a gente vê pela quantidade de pessoas, tem crianças, jovens, adultos e idosos, isso faz muito bem tanto pro corpo quanto pra mente”, disse Ketyla.

Sobre as Paralímpiadas, os irmãos se disseram extremamente ansiosos. “Acompanhem a gente, logo mais em Paris”, finalizou Ketyla.