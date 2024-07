Acia tem palestra sobre como exportar via Amazon

Uma palestra com o tema como vender para os Estados Unidos por meio da Amazon será realizada na sede da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), na segunda-feira, dia 29 de julho, das 14 às 17 horas. O evento é gratuito e os interessados podem ser inscrever pelo link https://bit.ly/3xPpEl1.

A palestra será proferida por João Pedro Cavalcanti Sant Anna, CEO da Sellers Flow, e Felipe Fouareaux, sócio-diretor da empresa. A Sellers Flow é uma parceira da Amazon SPN, com mais de 170 clientes que exportam seus produtos ao redor do mundo.

Para Diogo Mentor, terceiro vice-presidente da Acia e diretor coordenador do HUB Exportação, o evento é uma grande oportunidade de colocar as pequenas empresas em posição de vender os seus produtos nos Estados Unidos. “Isso possibilita amplitude na área comercial e aumenta o faturamento para os empresários com um novo mercado, recebendo em dólar. A exportação agrega um bom valor ao produto”, disse Mentor.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Ana Cavadas, diretora da Acia e cogestora do HUB Exportação, explicou que a exportação é atualmente uma das principais estratégias para o crescimento de negócios locais. “O principal objetivo deste evento é capacitar empreendedores e empresários da região. A palestra será ministrada por especialistas renomados na área que irão fornecer todas as ferramentas necessárias e auxiliar aqueles que pretendem vender suas mercadorias para os Estados Unidos”, disse Ana.

A palestrar irá fornecer um guia prático e detalhado para aqueles que desejam expandir suas vendas para um dos maiores mercados do mundo. Com a crescente popularidade das compras online, a Amazon se destaca como uma plataforma poderosa para alcançar milhões de consumidores nos Estados Unidos.

Na sede da Acia

O evento vai contar ainda com a presença de Olavo Furtado, gestor do HUB Exportação da Acia, e Rafael de Barros, secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP