Ex-vereador Osvaldo Padovan volta pras urnas em Nova Odessa

O ex-vereador Osvaldo Padovan é uma das apostas da Federação Brasil da Esperança (PT – PV – PCdoB) para as eleições de 2024 em Nova Odessa.

Vereador na legislatura 1989-1992, Osvaldo Padovan foi um dos responsáveis pela criação da Lei Orgânica do Município e pela Frente de Trabalho de Nova Odessa – que possibilitou a muitos exercerem em um período do dia ações de zeladoria e cuidado do Município e durante o outro período o estudo, recebendo salário e ainda os benefícios de alimentação e seguro.

Osvaldo Padovan foi candidato a prefeito nas eleições de 1992 e 1996, obtendo em 92 o segundo lugar nas urnas, com 33% dos votos.

Também foi conselheiro tutelar no Município e atua há quase 10 anos no Centro Espírita Allan Kardec, na região do São Manoel.

“Temos ouvido as pessoas, reunindo boas ideias. Sabemos das responsabilidades em representar a nossa gente e, com muito respeito,

queremos apresentar o nosso trabalho a todos. Que possamos, juntos, construir o que de fato é necessário para Nova Odessa”, disse Osvaldo Padovan.