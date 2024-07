Professor Florindo Corral, da FAM, ganha nome de rua em Americana

Cidadão americanense, o Professor Florindo Corral, fundador da FAM – Faculdade de Americana (1949-2020), recebeu na manhã desta segunda-feira (22) mais uma homenagem na cidade. O nome do professor será dado a uma rua do bairro Parque Residencial Jair Faraone Zanaga 2.

O decreto foi assinado hoje pela manhã pelo prefeito Chico Sardelli (PL). O autor da proposta foi o vereador Thiago Martins (PL).

“Mais importante do que qualquer honraria ou homenagem, devemos lembrar das pessoas que contribuíram com a cidade. Tive a honra de conhecer o senhor Florindo e o investimento na FAM, e o tanto que a FAM contribui com a cidade de Americana. É o mínimo reconhecer o nome do Florindo, que tanto fez pela cidade”, disse Thiago Martins.

Para o prefeito Chico Sardelli, o reconhecimento para pessoas que fizeram e fazem trabalhos relevantes para Americana é importante. “É reconhecer o trabalho e o empreendedorismo que teve Florindo Corral aqui na cidade. É uma belíssima e justíssima homenagem”, disse.

Gustavo Azzolini, diretor-geral da FAM, lembrou que o trabalho de hoje é a continuidade do que foi implantado por Florindo. “Estamos prestes a completar 25 anos. O que fazemos hoje é continuar com o legado de educação de qualidade e prestação de serviço à comunidade”, disse.