Comércio fica chateado com resultado da BlackFriday23

Chateado- Apesar da boa expectativa, a BlackFriday23 desapontou

um pouco o comércio varejista apresentando pouca variação em comparação ao ano anterior. De acordo com dados da VarejOnline, empresa especializada em tecnologia para gestão de lojas, franquias e pontos de venda (PDV), o ticket médio de compras diminui 0,49% em relação a 2022. Já a quantidade de vendas demonstrou uma queda de 2,13% em comparação com o mesmo período.

A pesquisa também apontou que o Pix foi o principal meio de pagamento utilizado pelos consumidores, com aumento de 134% nas compras. “Esse indicador reforça a popularização do Pix no último ano e a importância do varejo estar preparado para atender essa demanda de consumidores que optam pelo pagamento instântaneo”, comenta Juliano Mortari, CEO e fundador da VarejOnline.

Apesar do resultado não ser tão favorável para o comércio, o varejo se prepara para o Natal, que poderá ser impulsionado pela injeção do 13º na economia. “No momento o ideal é que o varejista avalie as estratégias que funcionaram e o que pode ser melhorado para tentar atrair os consumidores. Um exemplo é a diminuição de 12% na quantidade de peças adquiridas nesta Black Friday, para melhorar esse indicador, estratégias como o cashback e vendas promocionais podem ser decisivas”, explica o CEO.

Sobre a VarejOnline : A VarejOnline foi criada com o propósito de oferecer uma ferramenta simples e completa, preparada para tornar a operação de cada cliente muito mais eficiente e lucrativa. A empresa desenvolveu uma ferramenta de ERP completa para gestão de lojas próprias, redes de franquias e pontos de venda (PDV) dos mais variados segmentos. Especialista em tecnologia para o varejo, a empresa atende as principais demandas administrativas e operacionais de seus clientes, além de oferecer soluções integradas via API. Entre os clientes estão: Grupo L’occitane, Crocs, Petland, entre outros.

