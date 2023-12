O ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu processar o

presidente Lula da Silva (PT) por falas como a da existência de uma mansão no valor de US$ 8 milhões em seu nome nos EUA e pela acusação de parte das 700 mil mortes que aconteceram no país durante a pandemia da Covid 19 entre 2020 e 2022.

Irritado, JB acusa Lula de o atacar com fakenews espalhadas nas redes sociais. Acuado pelas investigações da venda e recompra das jóias presentes nos Estados Unidos, Bolsonaro decidiu partir para cima de Lula.

Ele divulgou vídeo nas redes sociais esta quarta-feira afirmando que não vai mais ‘tolerar’ acusações feitas pelo petista contra ele.

