O Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian, primeira e maio datatech do Brasil, registrou a alta mais expressiva do ano em outubro. Feita a comparação com o mês anterior, as vendas do varejo físico brasileiro cresceram 1,8%. Essa progressão foi puxada pelo setor de “Veículos, Motos e Peças”, que apresentou crescimento de 9,6% no período.

Em sequência estava o segmento de “Supermercados, Hipermercados, Alimentos e Bebidas”, com crescimento de 0,7%. A duas áreas do varejo que registraram queda foi a de “Móveis, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Informática” (-0,8%) e a de “Combustíveis e Lubrificantes” (-0,3%). Veja a variação mensal do indicador e a visão por setor nos gráficos abaixo: