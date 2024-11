Lei Paulo Gustavo: há vagas para workshop gratuito de fotografia documental nesta quinta e sexta-feira

Há vagas para pessoas interessadas em participar do workshop de fotografia documental do artista Multimídia, Ronnie Souza, nesta quinta (21) e sexta-feira (22), às 19 horas, na Casa do Artesão, localizado no Centro de Memórias de Santa Bárbara. As aulas gratuitas integram a exposição “Herança Viva” que foi realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. As inscrições seguem presencialmente no Centro de Memórias, nesta terça (19) e quinta-feira (21), das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

A pessoa maior de 16 anos não precisa ter conhecimento prévio e também poderá utilizar o celular ou uma câmera, caso possua. A oficina trará conceitos básicos de composição, estudo e prática de Fotografia Documental onde aprenderá práticas e abordagens para capturar imagens que retratam a realidade de forma autêntica e narrativa.

Os objetivos do Workshop são compreender a fotografia documental e seu papel na sociedade, conhecer referências históricas e contemporâneas, explorar técnicas para criar narrativas visuais autênticas e praticar e refletir sobre os resultados através de análises coletivas.

Currículo

Ronnie Souza é formado em Artes Visuais pela Unesp (Bauru), Mestre em Multimeios pela Unicamp e possui experiência nas áreas de Arte-Educação e Fotografia. No campo da educação, atua como professor no Governo do Estado e ministra cursos de fotografia pela Prefeitura de Santa Bárbara e pelo Senac. Como fotógrafo, já desenvolve seu trabalho autoral desde sua formação na graduação, e como fotógrafo comercial desde 2018, participando de diversas exposições coletivas.

Projeto

Assinado por Souza, com produção de Karla Mendes, da Recoleta Produções, a exposição fotográfica “Herança Viva: um recorte da Cultura Negra na cidade de Santa Bárbara d’Oeste” está aberta para visitação no Museu da Imigração até esta sexta-feira (22). As 13 obras em fotografias em Preto e Branco e Colorida expressam a identidade e o imaginário da ancestralidade e tem o propósito de explorar e celebrar a presença e a influência da cultura negra nas comunidades da cidade.

Por meio de fotografias e histórias, o projeto destaca tradições culturais, personagens locais, festividades e a vida cotidiana, criando um registro visual e narrativo da herança negra na região. Nesse sentido, teremos no projeto manifestações como: tranças e estética negra; expressões musicais; religiões de matriz africana; dentre outras manifestações, tradições ou temas que surgirem durante o processo.

Para ambos, a negritude é plural e a prova está na documentação fotográfica de uma parte, da complexa história negra na cidade de Santa Bárbara d’Oeste, que também passa pelas guias, búzios, atabaques, pelas mãos que curam, das tranças, os caminhos e os mapas dos antepassados e pelas benzedeiras e parteiras, patrimônio cultural, depositários de um saber, passado de geração para geração.

A abertura da exposição aconteceu no dia 9 de novembro com um Pocket Show da cantora Karla Mendes, que trouxe músicas do repertório musical que reflete a riqueza cultural de diferentes povos.

A exposição Herança Viva é um projeto realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura, Governo Federal, e Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Serviço:

Exposição “Herança Viva: um recorte da Cultura Negra na cidade de Santa Bárbara d’Oeste”

Visitação: 12 a 22/11, terça a sexta-feira, das 9 às 12h e das 13 às 17h

Local: Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Oficina de Fotografia Documental – Dias 21 e 22 de novembro, às 19h. Inscrição Gratuita.

Local: Casa do Artesão – anexo ao Centro de Memórias | Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Classificação: Livre

Aberto ao público

