Como escolher o tamanho ideal da prótese de silicone

Qual é o tamanho da prótese de silicone ideal para você? Esta, definitivamente, não é uma pergunta fácil de ser respondida. Afinal, esta escolha depende de uma série de variáveis, incluindo aquela que consideramos a mais importante — o seu sonho!

Escolher o tamanho da prótese de silicone é fundamental para alcançar o resultado tão desejado após a cirurgia de aumento de mama. Para algumas mulheres, esse desejo é um efeito turbinado, com o colo marcado e próteses bem evidentes. Para outras, o ideal envolve naturalidade e harmonia.

Por isso, uma escolha adequada considera diversos fatores individuais, garantindo que as novas curvas complementem o corpo da paciente de forma equilibrada e satisfatória. Este processo cuidadoso contribui para a autoestima e bem-estar, atendendo às expectativas pessoais enquanto mantém a proporção e simetria corporal desejadas.

Então, vamos entender quais são os fatores que interferem nessa escolha? Continue a leitura para saber mais!

Fatores a considerar na escolha da prótese de silicone

Beleza é reflexo da harmonia. Portanto, no momento da consulta de avaliação, o cirurgião observa o biotipo da paciente e recomenda tamanhos e perfis conforme alguns critérios que você conhecerá agora:

Medidas do tórax e altura da paciente

As medidas do tórax e a altura desempenham um papel crucial na determinação do tamanho adequado da prótese de silicone. Um tórax mais largo e uma estatura mais alta geralmente suportam próteses maiores de maneira equilibrada. A largura também é fundamental para a escolha do perfil do implante mamário.

Já as estruturas corporais menores beneficiam-se de volumes moderados. Um tórax estreito também pode exigir um perfil mais alto da prótese para permitir sua perfeita acomodação na região peitoral.

Avaliar essas proporções ajuda a garantir que o resultado final seja esteticamente agradável e em harmonia com o restante do corpo, evitando desproporções, desconfortos e até mesmo complicações.

Largura dos ombros e quadris

A largura dos ombros e dos quadris é essencial para alcançar uma silhueta equilibrada. Uma análise cuidadosa dessas medidas assegura que a prótese de silicone escolhida complementará as curvas naturais.

Nós sabemos que a combinação entre largura dos ombros, dos quadris e a circunferência da cintura determinam o formato do corpo de cada mulher. Assim, esta configuração faz com que algumas tenham o formato de ampulheta, outras de pera (ou triângulo), retângulo, triângulo invertido…

Neste contexto, o tamanho final dos seios, após o silicone, precisa proporcionar harmonia. Uma paciente com o corpo mais sequinho e reto, por exemplo, com pouco bumbum, dificilmente terá um resultado satisfatório caso tenha seios excessivamente voluptuosos.

Já para uma mulher curvilínea, a proporção entre cintura e quadris costuma ser um bom guia para nortear o tamanho dos seios após a cirurgia plástica. Esse cuidado promove coerência estética, uma expressão que pode muito bem ser traduzida como beleza!

Quantidade de tecido mamário existente

A quantidade de tecido mamário existente influencia diretamente na seleção do tamanho e tipo de prótese, bem como sua posição no corpo. Pacientes com mais tecido podem optar por volumes maiores com resultados naturais e também não precisam se preocupar em colocar o implante atrás do músculo peitoral.

Enquanto isso, as pacientes com menos tecido podem necessitar de próteses menores ou específicas para evitar estiramento excessivo da pele, bem como a posição submuscular. Considerar este fator é vital para garantir a sensação e aparência natural dos seios após a cirurgia.

Expectativas e estilo de vida da paciente

As expectativas pessoais e o estilo de vida são determinantes na escolha da prótese de silicone ideal. Mulheres ativas ou atletas podem preferir tamanhos mais moderados para manter conforto e mobilidade. Para quem pratica corrida ou determinados esportes, isso pode ser essencial.

Outras mulheres, que talvez não possuam um estilo de vida tão ativo, podem desejar um aumento mais pronunciado, seja porque a prótese grande não as atrapalha ou simplesmente por razões estéticas.

Compreender e alinhar as expectativas da paciente com opções realistas assegura satisfação e bem-estar no longo prazo.

Simetria e proporção corporal

Manter a simetria e proporção corporal é essencial para resultados estéticamente agradáveis. A escolha do tamanho da prótese de silicone deve considerar o equilíbrio entre todas as partes do corpo, evitando que os seios pareçam desproporcionais em relação à figura geral.

Tamanhos da prótese de silicone

Os volumes dos implantes são medidos em mililitros (ml) e variam amplamente para atender às necessidades individuais. A seleção do volume adequado depende de múltiplos fatores, incluindo estrutura corporal, desejos estéticos e recomendações médicas.

A seguir, você poderá conhecer melhor algumas dessas opções, suas vantagens e eventuais obstáculos para seu uso.

Implante de silicone de 200ml

As próteses de silicone 200ml oferecem um aumento sutil e natural, ideal para pacientes que buscam realçar levemente o volume dos seios. Para que você consiga imaginar o tamanho, este volume equivale a um pouco menos que uma xícara de chá.

O material da prótese de silicone é um gel, um elastômero de alta coesividade. Esta substância equivale, em peso e volume, à água, embora sua consistência seja diferente. Por isso, para imaginar a quantidade exata, basta converter em xícaras de chá, mesmo.

Este tamanho é frequentemente recomendado para mulheres com estrutura corporal menor ou aquelas que desejam corrigir pequenas assimetrias, proporcionando resultados discretos e harmoniosos que complementam a silhueta sem mudanças drásticas.

No Brasil, próteses de volumes menores, como esse, são menos utilizadas. No próximo tópico, você vai conhecer as queridinhas das brasileiras.

Implante de silicone 300 a 400ml

Próteses entre 300ml e 400ml são escolhas populares por oferecerem um aumento perceptível, porém ainda natural.

Este intervalo de tamanho atende a uma ampla variedade de tipos corporais e expectativas, adicionando volume significativo e melhorando a projeção dos seios. É uma opção versátil que equilibra realce estético com proporção corporal adequada.

Como grande parte das brasileiras possui um quadril um pouco mais avantajado, a prótese de silicone 300ml costuma resultar em uma silhueta bem proporcional para a mulher com corpo violão. Até mesmo a prótese de silicone 400ml ainda se adequa bem à nossa silhueta padrão. Atualmente, elas são as mais requisitadas entre pacientes do Brasil.

Implante de silicone de 500ml

Um implante de 500ml proporciona um aumento mais pronunciado, indicado para pacientes que desejam uma transformação mais evidente na aparência dos seios.

Embora seja considerada uma prótese de silicone tamanho grande para a maioria das mulheres, quando a paciente tem uma estrutura corporal maior e o tórax largo, o resultado costuma ser bastante proporcional.

Embora não seja a escolha frequente de pacientes mais baixas, o silicone de 500ml atende às necessidades daquelas que buscam um destaque estético significativo. A escolha deve ser cuidadosamente considerada para garantir conforto, proporção pós-cirúrgica e para evitar complicações.

Implante de silicone de 600ml

Próteses de 600ml oferecem um volume substancial, resultando em seios visivelmente maiores e mais cheios. Este tamanho é geralmente selecionado por pacientes que desejam um impacto estético marcante e possuem estrutura corporal capaz de suportar o aumento.

Avaliações médicas detalhadas são essenciais para assegurar que este volume atenda às expectativas e mantenha a harmonia corporal. Também é necessário que haja tecido em quantidade suficiente para uma boa cobertura da prótese.

Tipos de prótese de silicone

Atualmente, a prótese mais utilizada em cirurgias estéticas é a redonda. A seguir, você vai conhecer melhor esse e outros formatos, bem como suas indicações:

Prótese de silicone redonda

A prótese redonda é conhecida por preencher a mama de forma homogênea, deixando-a com a aparência firme, equilibrada e com um destaque na parte superior. Portanto, ela proporciona um decote mais pronunciado e aparência voluptuosa.

Este tipo é ideal para pacientes que buscam realçar a projeção dos seios, resultando em um contorno mais curvilíneo e atrativo, frequentemente associado a uma estética mais destacada.

Prótese de silicone cônica

As próteses cônicas oferecem projeção mais acentuada, ou seja, uma grande concentração de volume na parte central da prótese. Devido à sua base com diâmetro menor, ela costumava ser indicada para mulheres com tórax mais estreito.

No entanto, atualmente, a prótese de silicone cônica tem sido pouco utilizada. Os fabricantes desenvolveram próteses redondas com características que oferecem os mesmos benefícios de uma prótese cônica — perfil mais projetado sem aumentar significativamente a largura dos seios —. mas com um formato mais natural.

Uma das críticas que a prótese cônica recebia era o fato de deixar os seios levemente pontudos. Por isso, ela tem sido cada vez mais substituída com sucesso por próteses redondas de perfil alto e super alto.

Prótese de silicone anatômica

Também conhecida como implante em forma de gota, a prótese de silicone anatômica imita o formato natural dos seios, com maior volume na parte inferior e menos na superior.

Este design oferece um resultado extremamente natural. Porém, esse formato não é adequado para cirurgias estéticas. Afinal, ele concentra a maior parte do volume na parte inferior da mama, não adicionando praticamente nada ao polo superior.

Portanto, a prótese anatômica é ideal para pacientes que desejam não aumentar os seios, mas literalmente substituir as mamas. Geralmente, isso ocorre após sua retirada devido a doenças como o câncer, por exemplo, mutilações acidentais ou por violência doméstica.

Perfil da prótese de silicone

Os perfis das próteses referem-se à relação entre a projeção (altura) e o diâmetro da base. Assim, uma prótese de perfil baixo tem sua base larga e pouca altura. O perfil baixo possui uma relação mais equilibrada entre essas medidas.

Os preferidos, com certeza, são a prótese de silicone perfil alto e super alto, que proporcionam uma projeção maior em uma base mais estreita. No entanto, isso não significa que as próteses de perfil alto o super alto são as melhores.

Mais uma vez, o fator determinante para a escolha da prótese é o biotipo da paciente. No caso das brasileiras, que possuem predominantemente um corpo mais curvilíneo, quadril largo e tórax estreito, esses perfis altos são os mais escolhidos por proporcionarem mais harmonia em mulheres com essas características.

Como saber qual é o tamanho ideal de prótese de silicone para mim?

A única forma de descobrir o tamanho ideal da prótese de silicone para você é recorrer a uma avaliação profissional. Na consulta, o médico analisará todas as suas medidas, sua proporção corporal e, claro, o seu desejo quanto ao resultado.

Com base nessas informações, ele indicará próteses de acordo com diferentes possibilidades de resultados — desde os mais discretos até os bem destacados, priorizando sua segurança e a harmonia corporal.

Assim, você poderá tomar uma decisão consciente e realizará o seu sonho com segurança e satisfação. Ao comparar as fotos de prótese de silicone antes e depois da cirurgia, você perceberá a diferença significativa que a escolha correta do tamanho e do tipo de implante fará no resultado final do procedimento.