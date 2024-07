Como evitar golpes nos aplicativos de relacionamento?

Por João Valença*

Com a popularidade no mundo de hoje com relação aos aplicativos de relacionamento, cada vez mais pessoas estão explorando novas formas de conhecer no ambiente virtual. No entanto, enquanto a tecnologia facilita essas conexões, também surgem preocupações com a segurança. A interação com estranhos em plataformas digitais pode expor os usuários a diversos riscos, desde fraudes financeiras até problemas de privacidade.

Entre os riscos dos aplicativos de relacionamento estão os perfis falsos, usados para manipular e enganar outros usuários. Portanto é importante desconfiar de perfis sem fotos ou com informações vagas. Para evitar o vazamento de informações pessoais e golpes, não se deve compartilhar detalhes pessoais ou financeiros, nem enviar dinheiro ou informações bancárias. Golpistas frequentemente criam situações urgentes para pedir ajuda financeira.

Relacionamento e atenção

Também há a possibilidade de cyberbullying, o assédio ou comportamentos abusivos online; e até o risco à segurança pessoal, já que encontros com estranhos podem representar riscos físicos se não forem tomados os cuidados necessários. É importante evitar mover a conversa para fora do aplicativo até conhecer melhor a pessoa e sempre marcar encontros em locais movimentados, avisando alguém de confiança sobre os planos.

Os aplicativos de relacionamento são ferramentas que oferecem diversos tipos de interação, facilitando conexões românticas e até mesmo amizades. O objetivo é proporcionar um espaço seguro e acessível para que as pessoas possam se conhecer e interagir de forma significativa.

Para que esses aplicativos sejam eficazes, é fundamental que eles ofereçam funcionalidades que garantam a segurança e o bem-estar dos usuários. Desse modo, os aplicativos de relacionamento devem estar preparados para lidar com as expectativas e os limites dos usuários.

Po fim, devem ser feitas constantes melhorias e atualizações para evitar problemas que podem ocorrer, garantindo que as interações permaneçam seguras e agradáveis. Além disso, os usuários devem seguir todas as recomendações de segurança para garantir uma experiência positiva e segura ao utilizar os aplicativos de relacionamento.

*João Valença é advogado e cofundador do escritório VLV Advogados, referência nacional na área de Direito Digital

Miss Bumbum tatuada troca vídeos íntimos por votos no concurso: “todo mundo sai feliz”

A musa +18 Diandra Cox, Miss Bumbum Tocantins 2024, promete retribuir todos os votos que receber no concurso. Ela precisa ficar no top 15 para chegar à final da competição. Nas redes sociais, a candidata mais tatuada já iniciou a campanha, mobilizando fãs e até amigas famosas.

“Vai ter muito vídeo proibidão para quem votar. Todo mundo sai feliz (risos)”, promete. “De cara, vou enviar nudes e cenas bem picantes para quem mandar print do voto e entrar nessa corrente comigo. Essa coisa de votação movimenta muito e mexe com a gente, acordo olhando os votos e vou dormir pensando nisso, é uma loucura. Mas confio nos meus fãs e nessa estratégia”.

Nessa fase do concurso, muitos modelos fazem de tudo para conquistar o carinho e a preferência do público. Mas, Diandra promete não baixar o nível. Ela recusa armar qualquer treta ou confusão para ganhar os holofotes, e descarta o uso de qualquer robô ou hacker para manipular a votação. A Miss já soma mais de 60 mil votos.

“Fiquei sabendo que já teve indício de fraude, mas nunca vamos saber o que aconteceu mesmo. Estou fazendo um jogo limpo, fazendo corpo a corpo e me dedicando. Para mim, o concurso vai ser sem apelação. Não vou criar briga ou alguma mentira para aparecer e ser a mais votada”, alfineta. “Já vi gente se movimentando para criar falsas polêmicas”, avisa.

Assim como nos anos anteriores, o Miss Bumbum Brasil tem uma representante para cada estado; são 27 ao todo. Após essa fase de votação na internet, 15 delas passam para a fase final. Depois disso haverá um desfile para jurados. Nas redes sociais, Diandra já mostra sua preparação para todas as etapas.

