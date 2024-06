Como funcionam as receitas médicas no Brasil?

Utilizada como instrumento para garantir a segurança no tratamento medicamentoso de pacientes por todo o país, a receita médica pode ser emitida por profissionais de saúde que têm a devida autorização e qualificação para prescrição de remédios.

Apesar da normalização do termo, existem no Brasil inúmeros tipos de receitas médicas, seja para aquisição de remédios de uso controlado, medicamentos isentos de prescrição ou então os manipulados. Sua categorização é norteada pela legislação e órgãos competentes, como o Ministério da Saúde, a Anvisa e o Conselho Federal da Farmácia, que cobrem vários aspectos do sistema de saúde.

Confira a seguir os tipos de receitas médicas disponíveis no Brasil:

Receita simples: A mais comum e abrangente, esta receita é utilizada para aquisição dos medicamentos isentos de prescrição e os com tarja vermelha que necessitam de prescrição médica. Entram nesta categoria medicamentos fitoterápicos, analgésicos, anti-inflamatórios, além da Metformina e da Levotiroxina, usados para tratamento de diabetes tipo 2 e hipotireoidismo, respectivamente.

Receita de controle especial: Com validade de 30 dias em todo o território nacional após a data da prescrição, é emitida em duas vias e é utilizada para aquisição de medicamentos de uso restrito. Desta forma, uma das vias fica retida na farmácia para monitoramento do tratamento. Remédios que entram nesta categoria são determinados antidepressivos, imunossupressores, anti-retrovirais, retinóicos e anabolizantes.

Receita tipo A (ou receita amarela): Impresso na cor amarela, a receita é ainda mais restrita e pode ser utilizada para aquisição de remédios como Benzetidina, Morfina, Oxicodona, Anfetaminas e Metilfenidato. É emitida em duas vias e tem validade de 30 dias em todo o país, entretanto, requer também uma notificação de receita, documento complementar com objetivo de monitorar seu uso.

Receita tipo B (ou receita azul): De maneira semelhante, esta receita é impressa na cor azul e serve para aquisição de psicotrópicos e psicotrópicos anorexígenos, como Diazepam, Alprazolam, Clonazepam, Sibutramina. Assim como a amarela, a receita azul fica retida na farmácia juntamente com a sua notificação de receita.

