Como um influenciador “magrinho” foi parar entre os finalistas do Prêmio iBest na categoria Fitness e Wellness

Pela primeira vez na história do Prêmio iBest, um influenciador com um biotipo “magro” está entre os TOP3 na categoria Fitness e Wellness pelo voto popular. Trata-se do profissional de educação física Aurélio Alfieri que atualmente soma mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais.

Ao mesmo tempo em que se diverte com a situação, Aurélio celebra a conquista e também comemora o fato da internet ser um espaço cada vez mais democrático. “Eu não tenho músculos super definidos e um corpo que as pessoas chamam de ‘bombado’, e nem é isso o que o meu público espera de mim. O meu objetivo é promover a prática de exercícios online de forma segura e eficiente, sobretudo para mulheres com mais de 50 anos. E estar entre os finalistas do Prêmio iBest mostra que estou no caminho certo”, avalia.

Além de ser um fenômeno na internet, Aurélio Alfieri é autor do livro Manual Prático para ser Jovem por Mais Tempo – A Roda da Juventude (Ed. Appris), que configurou entre os mais vendidos da Amazon em 2022. Ele também possui especialização em Psicologia Corporal e já ministrou mais de 50 cursos e palestras no Brasil e no exterior.

Sobre o Prêmio iBest

Realizado anualmente, o Prêmio iBest é destinado aos melhores influenciadores, profissionais e empresas do mercado digital, premiando os maiores criadores de conteúdo e marcas que se destacaram durante o ano. Os ganhadores recebem um selo de certificação outorgado não somente pelo iBest, mas principalmente por todo o mercado. A fase final será exclusivamente por votação popular e o público será responsável pela escolha dos vencedores.