25 marcas de creatina são reprovadas por impurezas acima do permitido: Como saber se a creatina é pura?

Recentemente, a Associação Brasileira das Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri) divulgou um relatório alarmante sobre a qualidade das creatinas vendidas no Brasil. De acordo com a análise, 25 das 66 marcas avaliadas foram reprovadas devido à presença de impurezas acima do permitido, e 10 dessas marcas não poderiam sequer ser consideradas como creatina.

Entendendo a análise de impurezas na creatina

A creatina, um composto de aminoácidos produzido pelo corpo e encontrado em alimentos como carne vermelha e peixe, é amplamente utilizada como suplemento para melhorar o desempenho muscular. No entanto, a qualidade do suplemento é crucial para garantir seus benefícios e segurança. A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) permite uma variação máxima de 20% na concentração de creatina, mas o estudo da Abenutri revelou que 10 marcas apresentaram uma variação de 100%, indicando a ausência total de creatina no produto.

A CEO da Nutra Gold Nutrition, Simone Coria, comenta que a porcentagem de pureza é um indicador vital da qualidade da creatina. Para surpresa dos profissionais da área de nutrição, existem marcas que não têm nada de creatina. Isso é medido pela porcentagem de pureza.

Como detectar impurezas na creatina

A detecção de impurezas envolve a análise da variação máxima da creatina, ou seja, a concentração de outros ingredientes no produto. O processo inclui técnicas laboratoriais avançadas, que verificam a presença e quantidade de compostos que não deveriam estar presentes na creatina pura. A tecnologia Creapure, desenvolvida na Alemanha, é uma das certificações mais confiáveis para garantir a pureza do suplemento. Produtos com o selo Creapure são testados rigorosamente para atender aos padrões de qualidade mais elevados.

O que é a creatina?

A creatina é um composto natural produzido pelo corpo e também obtido através da dieta. Ela desempenha um papel fundamental no fornecimento de energia para os músculos durante atividades de alta intensidade. Quando suplementada, a creatina pode aumentar a capacidade de trabalho dos músculos, promovendo o crescimento muscular e melhorando a performance atlética.

No organismo, a creatina é armazenada principalmente nas fibras musculares e, em menor quantidade, no cérebro. Ao longo do dia, o corpo reabastece naturalmente a creatina nos músculos, mas os suplementos ajudam a manter níveis ótimos, especialmente em indivíduos ativos.

Teste caseiro para identificar creatina falsa

Para os consumidores preocupados com a autenticidade de seus suplementos, existe um teste simples que pode ser feito em casa. Em uma vasilha com três dedos de água, adicione uma porção de creatina e mexa. Espere cinco minutos sem movimentar a mistura. Se a água permanecer relativamente transparente e o pó assentar no fundo, o produto é verdadeiro. Caso contrário, se surgirem pequenos grãos e a água ficar turva, isso pode indicar uma creatina adulterada.

A CEO da Nutra Gold Nutrition, Simone Coria, enfatiza a importância de escolher suplementos de marcas confiáveis e com certificações reconhecidas. “Para manter a segurança: confira o selo, confira a lista de reprovados e tente sempre tomar a creatina com acompanhamento profissional,” recomenda.

Além disso, é essencial que os consumidores fiquem atentos às recomendações de órgãos reguladores e profissionais de saúde. A escolha de suplementos de qualidade não apenas garante a eficácia do produto, mas também protege a saúde do consumidor contra possíveis contaminações e ingredientes indesejados.

A Nutra Gold Nutrition continua comprometida em oferecer produtos de alta qualidade, garantindo que cada suplemento seja rigorosamente testado e aprovado. A recente revelação da Abenutri serve como um alerta para a necessidade de maior vigilância e responsabilidade na escolha de suplementos. Consumidores bem informados e cuidadosos são a chave para um mercado mais seguro e saudável.

