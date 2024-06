A Acisb (Associação Comercial de Santa Bárbara d’Oeste) ficou em primeiro lugar

entre as associações de médio porte no 21º Congresso da Facesp (Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo), realizado na segunda quinzena de maio em Água de Lindóia.

Durante o evento, a Facesp promoveu o Prêmio AC Mais PFFOR 2024, que destaca as associações comerciais que alcançaram os melhores resultados ao longo do ano de 2023, e a Acisb foi a vencedora do prêmio Performance Equifax/Boa Vista.

O presidente da entidade, Ricardo Fernandes Betin, que também é diretor do Sincomercio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste), destacou que o resultado provém do trabalho de todos e da parceria com os associados.

“O prêmio é fruto do bom trabalho que estamos realizando a frente de nossa entidade e às parcerias que estamos conquistando em prol dos nossos associados. Este prêmio não apenas reconhece o trabalho realizado pela Acisb, mas destaca o papel da entidade em impulsionar o crescimento do comércio, indústria e prestadores de serviço de nossa cidade”, comemorou Betin.

A comitiva da Acisb no 21º Congresso da Facesp contou coma presença, além do presidente Ricardo Fernandes Betin, do vice-presidente Roberto Bonamin, da diretora Carolina, e dos colaboradores Samir e Érica.

