Concurso que revelou Gisele Bündchen anuncia calendário completo com seletivas por todo o Brasil!

Mais notícias de Moda, Casa e arquitetura

O maior concurso de modelos do país está de volta e acaba de anunciar o calendário completo com seletivas regionais por todo o país.

O The Look of The Year ficou mundialmente conhecido por revelar supermodelos como Gisele Bündchen, Isabeli Fontana, Michelle Alves, Raica Oliveira, Ana Beatriz Barros e Carol Ribeiro nos anos 90.

Reeditado e relançado sob a tutela da JOY Model desde 2013, o The Look of The Year atrai desde então mais de 20 mil inscrições por edição.

Buscando talentos brasileiros para brilhar nas passarelas e campanhas de moda e beleza, a edição de 2024 do The Look of The Year inovou ao anunciar que não contará mais com limite de idade, combatendo o etarismo na moda e democratizando oportunidades no mercado da beleza.

Representando a beleza diversa, o concurso já havia abolido medidas corporais como pré-requisitos, deixando definitivamente para trás requisitos como idade de até vinte e poucos anos, altura mínima de 1.75m, quadril de 90cm, dentre outros, que eram comuns em concursos de beleza. Felizmente, este cenário tem ficado cada vez mais no passado.

O único pré-requisito do The Look of The Year é que os candidatos tenham ao menos 16 anos completos, idade-mínima estipulada pela legislação para início no mercado de modelos profissionais.

Empresária de top models e diretora do concurso no Brasil, Liliana Gomes celebra a evolução: “Desde os anos 90 trabalho como agente de modelos e me recordo que as mulheres naquela época tinham prazo de validade. Perto dos 30 anos, a carreira na moda acabava. Se você tivesse filhos ou se casasse, também acabava. O mercado via a modelo como uma pessoa que não deveria ter outros compromissos além da moda. Ser uma mulher independente nos anos 90 incluía abrir mão de espaços”, relembra.

Liliana Gomes tem em seu histórico uma legião de descobertas e lançamentos no primeiro escalão da moda. Foi ela quem, desde os anos 90, esteve à frente do The Look of The Year, até então realizado pela extinta agência Elite no Brasil, quando revelou nomes como Gisele Bündchen, Isabeli Fontana, Michelle Alves, Raica Oliveira, Ana Beatriz Barros e Carol Ribeiro.

Hoje, Liliana comanda sua própria agência, a JOY Management, em sociedade com o empresário Marcelo Fonseca. Com quinze anos de operação, a JOY figura entre as líderes do mercado e representa nomes como Lais Ribeiro, Erika Hilton e Rita Carreira.

“Isso tudo tem muito a ver com a evolução do mercado e da própria sociedade. As mulheres hoje, com 60 anos ou mais, estão no mercado de trabalho. Com 70 anos, seguem tendo suas carreiras. Não conseguem se ver representadas por meninas de 20. Precisam ter uma mulher mais adulta representando aquilo que elas são. Estamos vivendo uma época onde as pessoas vivem mais, não se colocam numa posição de dizer ‘não consumo mais, estou velha’. Estamos vivendo uma época onde a idade é um número mas dentro de cada uma permanece um ser humano com expectativas, desejos, que participa da sociedade, da moda, do consumo. Mulheres exercendo sua total liberdade e a moda antecipa e reflete os movimentos da sociedade”, reflete.

As inscrições para o The Look of The Year são totalmente gratuitas e estão abertas até 30 de Outubro, através do www.thelookoftheyear.com.br.

A final nacional do evento acontecerá em 5 de Dezembro, em São Paulo.

Confira a agenda completa de seletivas do The Look of The Year 2024:

04/10 – Maringá (PR)

05/10 – Londrina (PR)

05/10 – Belém (PA)

05/10 – Boa Vista (RR)

05/10 – Teresina (PI)

17/10 – Divinópolis (MG)

19/10 – Chapecó (SC)

19/10 – Campo Grande (MS)

24/10 – São Luiz (MA)

24/10 – Anápolis (GO)

25/10 – Goiânia (GO)

25/10 – Fortaleza (CE)

26/10 – Brasília (DF)

26/10 – Porto Alegre (RS)

26/10 – Joinville (SC)

26/10 – Salto (SP)

26/10 – Presidente Prudente (SP)

28/10 – Mafra (SC)

06/11 – Ponta Grossa (PR)

07/11 – Curitiba (PR)

08/11 – Patos de Minas (MG)

09/11 – Blumenau (SC)

09/11 – Uberlândia (MG)

09/11 – Uberaba (MG)

16/11 – São Paulo (SP)

Outras datas serão anunciadas em breve, contemplando os municípios de Rio Branco (AC), Natal (RN), Recife (PE), Salvador (BA), Pouso Alegre (MG), Teresópolis (RJ), Cabo Frio (RJ) e Caxias (RS).

Informações importantes: menores de 18 anos devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis. Na data da seletiva, esteja sem maquiagem e leve um biquíni/sunga de uso pessoal.

Para inscrições e mais informações:

Site: http://www.thelookoftheyear.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/thelookoftheyearbrasil/

E-mails: candidatas(os) – newfaces@joymgmt.com / scouters – thelook@joymgmt.com

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP