Concurso Qualidade do Café bate recordes de participantes

Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo bate recordes de inscritos e municípios participantes em 2026

Leia + sobre gastronomia

A Diretoria de Assistência Técnica Integral (CATI) recebeu 395 amostras de cafés, em cinco categorias, para o 25º Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo, promovido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento. O número de inscritos é recorde nos últimos cinco anos. Depois de classificados, os grãos das espécies arábica e canephora foram encaminhados ao Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), em Campinas (SP), onde já estão sendo avaliados pela Comissão Classificadora e Julgadora do certame.

De 5 a 9 de outubro, as 387 amostras classificadas passam pela torra com seis mestres e, na sequência, seguem para a etapa de provas, quando dez provadores profissionais as avaliam sensorialmente.

O concurso elegerá os melhores cafés nas categorias natural, cereja descascado, fermentado e orgânico, para a modalidade arábica, além de canephora natural. Estão concorrendo cafeicultores de 80 municípios paulistas. As provas estão sendo realizadas no Ital e a cerimônia de premiação está prevista para novembro.

Números impressionam

Neste ano, produtores de todo o estado enfrentaram muitas adversidades climáticas. Mesmo assim, superamos os números de inscritos e municípios participantes em 2026. Isso demonstra a força da cafeicultura paulista, que, cada vez mais, produz cafés de excelente qualidade”, afirma a diretora da CATI, Fabiana Gouvêa.

Participam da organização do certame, além da CATI, a Câmara Setorial de Café; a Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola (Fundag); a Diretoria de Desenvolvimento dos Agronegócios (Codeagro); a Defesa Agropecuária; a Diretoria de Pesquisa dos Agronegócios (APTA), por meio da APTA REGIONAL, do Ital e do Instituto Agronômico (IAC); além de sindicatos e associações do setor.

Em 2025, a Comissão Classificadora e Julgadora contabilizou 391 amostras recebidas; dessas, 376 foram selecionadas para provas. Naquela época, o número de municípios participantes foi 77.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP