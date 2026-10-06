Teatro Municipal recebe concerto com clássicos do cinema sexta

Teatro Municipal Manoel Lyra recebe concerto com clássicos do cinema nesta sexta-feira

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O Teatro Municipal “Manoel Lyra”, localizado na Rua João XXIII, 61, no Centro de Santa Bárbara d’Oeste, recebe nesta sexta-feira (9), às 20 horas, o espetáculo “Cinema in Concert”, apresentado pela Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste (Ofisb). A apresentação terá repertório composto por trilhas sonoras de filmes do cinema internacional.

Entre as obras previstas estão músicas de produções como “Jurassic Park” e “Piratas do Caribe”, além de outras trilhas que integram o repertório do espetáculo.

Com classificação livre, a entrada será mediante a doação de 1 litro de leite, destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Santa Bárbara d’Oeste.

O evento integra a programação cultural realizada no Teatro Municipal “Manoel Lyra”, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

SERVIÇO

Cinema in Concert – Ofisb

Data: 9 de outubro (sexta-feira)

Horário: 20 horas

Local: Teatro Municipal “Manoel Lyra” – Rua João XXIII, 61, Centro

Entrada: 1 litro de leite, destinado ao Fundo Social de Solidariedade

Classificação: Livre

Informações: (19) 3464-9424 (ramal Teatro)

Ofisb: (19) 99245-2191 | Instagram: @ofisb.official

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