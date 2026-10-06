Teatro Municipal recebe concerto com clássicos do cinema sexta

Teatro Municipal Manoel Lyra recebe concerto com clássicos do cinema nesta sexta-feira
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O Teatro Municipal “Manoel Lyra”, localizado na Rua João XXIII, 61, no Centro de Santa Bárbara d’Oeste, recebe nesta sexta-feira (9), às 20 horas, o espetáculo “Cinema in Concert”, apresentado pela Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste (Ofisb). A apresentação terá repertório composto por trilhas sonoras de filmes do cinema internacional.
Entre as obras previstas estão músicas de produções como “Jurassic Park” e “Piratas do Caribe”, além de outras trilhas que integram o repertório do espetáculo.
Com classificação livre, a entrada será mediante a doação de 1 litro de leite, destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Santa Bárbara d’Oeste.
O evento integra a programação cultural realizada no Teatro Municipal “Manoel Lyra”, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
SERVIÇO
Cinema in Concert – Ofisb
Data: 9 de outubro (sexta-feira)
Horário: 20 horas
Local: Teatro Municipal “Manoel Lyra” – Rua João XXIII, 61, Centro
Entrada: 1 litro de leite, destinado ao Fundo Social de Solidariedade
Classificação: Livre
Informações: (19) 3464-9424 (ramal Teatro)
Ofisb: (19) 99245-2191 | Instagram: @ofisb.official
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