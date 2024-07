Concurso TSE: inscrições terminam na quinta (18)

Leia Mais Notícias do Brasil

As inscrições para o concurso da Justiça Eleitoral podem ser feitas até a próxima quinta (18) pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame. A seleção oferece 412 vagas para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário, além da formação de cadastro reserva. Do total de vagas, 117 são destinadas ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). As provas devem ser aplicadas em 22 de setembro.

No TRE-SP, há 80 vagas para técnico judiciário e 37 para analista judiciário, ambos com formação superior. As remunerações iniciais são de R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78, respectivamente.

Das vagas oferecidas em São Paulo, 74 são de técnico judiciário (área administrativa); seis de técnico judiciário (programação de sistemas); 23 de analista judiciário (tecnologia da informação); 6 de analista judiciário (área judiciária); 5 de analista judiciário (área administrativa); 2 de analista judiciário (engenharia mecânica) e 1 de analista judiciário (engenharia elétrica). Os demais cargos têm cadastro reserva.

As inscrições custam R$ 130 para o cargo de analista judiciário e R$ 85 para técnico judiciário. O pagamento pode ser feito por meio de boleto bancário ou Pix. O edital da seleção pode ser consultado na página da organizadora ou no Diário Oficial da União. O edital prevê 20% de vagas para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 3% para pessoas indígenas.

Além do Tribunal Superior Eleitoral, as vagas estão distribuídas entre 26 tribunais regionais eleitorais. Apenas o TRE-TO não participa do certame porque tem concurso válido em andamento.

Confira mais informações no site do Cebraspe.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP