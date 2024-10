Condomínio Vida Longa tem obra concluída e recebe últimos ajustes de mobiliário

As obras de construção do Condomínio Vida Longa, no bairro Jaguari, em Americana, foram concluídas. O local está recebendo os mobiliários comprados pelo Estado e os ajustes finais para o início do funcionamento. A entrega será realizada ainda neste ano. O espaço abrigará pessoas idosas em situação de vulnerabilidade, numa área de 8,7 mil metros quadrados, com 28 casas, espaço de convivência, salão de festas e horta. O investimento é de aproximadamente R$ 4,5 milhões.

A iniciativa irá compor a rede socioassistencial com a oferta do Serviço de Acolhimento Institucional em República para Pessoas Idosas. Os futuros moradores terão suporte para o desenvolvimento de atividades, acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, garantindo os direitos da pessoa idosa em atendimento às políticas públicas promovidas pela Prefeitura de Americana.

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) será a responsável pela coordenação do atendimento voltado aos idosos. O equipamento passa a integrar a rede socioassistencial do município, inserido no Plano Municipal de Assistência Social.

Para o atendimento, os idosos serão avaliados a partir do acompanhamento realizado pelos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) e encaminhados para o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) dentro das situações de risco social que se enquadram nos critérios. Serão beneficiadas até 35 pessoas.

A construção do Condomínio Vida Longa foi executada pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) em área cedida pelo município, com o acompanhamento da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SHDU).