Aurora boreal: Forte tempestade solar atinge a Terra

Com diversas erupções já registradas, incluindo uma tempestade solar em maio que brindou os habitantes do Reino Unido com a aurora boreal. 2024 tem sido um ano notável na atividade solar.

Neste fim de semana, de acordo com a NASA, a Terra será impactada por uma tempestade solar provocada por uma explosão de classe X, ocorrida na última terça-feira, 1º de outubro.

“A explosão solar com soberania de classe X, é uma das mais intensas que o Sol pode gerar e essa foi a maior do ciclo”, conta Marco Brotto, O Caçador de Aurora Boreal.

Ele explica que as auroras são formadas quando partículas carregadas do Sol, principalmente prótons e elétrons, são ejetadas durante eventos solares e interação com o campo magnético da Terra na magnetosfera.

“Quando essas partículas colidem com os gases na atmosfera terrestre, como oxigênio e nitrogênio, liberam energia na forma de luz, criando os núcleos vibrantes que associamos às auroras”, detalha Brotto.

Além da Aurora Boreal

Além das belezas naturais, as tempestades solares, à medida que se aproximam, podem amplificar a frequência e a intensidade das auroras, tornando-as visíveis em latitudes mais baixas do que o normal.

Isso permite que até mesmo aqueles lugares fora do Círculo Polar Ártico possam ter a chance de testemunhar esse espetáculo. A NASA e a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) estão continuamente monitorando e prevendo atividades solares, alertando sobre possíveis tempestades e impactos na Terra.

