A música brasileira se despede de um nome marcante da década de 1980. A cantora Sol, de 59 anos, foi encontrada morta no sábado (12) em seu apartamento no bairro Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Ela faria um show beneficente em Suzano no mesmo dia, mas não chegou a comparecer.

Nascida como Sandra Fátima do Valle Reis, em Florianópolis (SC), Sol começou a cantar aos 7 anos e ganhou projeção nacional aos 16 com o hit “Meu Gatinho”. Outros sucessos vieram, como “Sonho Colorido” e “Professor de Amor”.

Sol marcou presença nos principais programas de auditório da TV brasileira, como o Programa Silvio Santos (SBT) e o Clube do Bolinha (Band). Chegou a ser considerada uma “rival” de Gretchen, por conta do estilo musical semelhante.

Além da carreira nacional, ela também construiu uma trajetória internacional, especialmente no Japão, onde morou por um período. Formada em Direito, enfrentou dificuldades financeiras nos últimos anos, incluindo um despejo do apartamento onde vivia no Morumbi.

Com a notícia do falecimento, amigos da cantora se mobilizaram e organizaram uma vaquinha para custear o velório e o sepultamento, demonstrando o carinho e solidariedade de quem conviveu com ela.

O velório será nesta segunda-feira (14), às 11h, no Cemitério da Vila Formosa, na zona leste da capital. O sepultamento está previsto para 13h. A causa da morte não foi divulgada oficialmente.

A equipe da cantora Sol publicou uma mensagem nas redes sociais:

“Sua partida deixa um vazio enorme em nossos corações, mas também lembranças inesquecíveis de amor, alegria e generosidade.”

