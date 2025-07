Em um confronto eletrizante, o Red Bull Bragantino abriu o placar contra o Corinthians com um golaço de pênalti de Eduardo Sasha aos 30 minutos do primeiro tempo, neste domingo, 13 de julho de 2025, às 19h, na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida, que segue em andamento, foi marcada por um lance polêmico revisado pelo VAR, que confirmou a penalidade após toque de Cacá em Vinicinho. O Corinthians, pressionado por crises internas, tenta reagir, enquanto o Bragantino busca consolidar sua posição no G-4.

A torcida lota o estádio, criando um ambiente vibrante, mas o Timão enfrenta dificuldades para furar a defesa adversária. O jogo é transmitido ao vivo por Record, Cazé TV e Premiere, com a arbitragem de Bruno Arleu de Araújo sob os holofotes após a decisão do VAR.

Corinthians vive momento delicado, com desfalques importantes e polêmicas extracampo.

O Bragantino, por outro lado, aproveita a boa fase para pressionar. O jogo segue disputado, com chances para ambos os lados.

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo, com Rafael Traci no VAR.

Desfalques do Corinthians: Yuri Alberto, Breno Bidon, André Ramalho, Maycon.

Destaque do Bragantino: Eduardo Sasha, com o gol decisivo de pênalti.

