Polícia investiga sequestro de companheira de candidato em Americana

A Polícia Civil investiga o sequestro da namorada do candidato a vereador em Americana Coronel Daniel (DC). O crime aconteceu na noite de quinta-feira (3).

Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima estava próximo à rodoviária quando percebeu que estava sendo perseguida por uma motocicleta com dois ocupantes. Um deles desceu da moto e entrou no veículo da vítima pela porta de trás pedindo que ela dirigisse de acordo com suas coordenadas enquanto o outro rapaz na motocicleta seguiu por um rumo desconhecido.

A vítima seguiu dirigindo até chegar no Sobrado Velho quando parou o carro a pedido do suspeito, que ameaçou esfaqueá-la. Após o suspeito atender a uma ligação, a abandonou no local e saiu correndo a pé. Neste momento, a vítima ligou o carro, fugiu e pediu ajuda no chamado Racho do Índio. Ao ser encontrada, a vítima estava com fios amarrados em volta do pescoço. Ela foi socorrida ao Hospital São Francisco e passa bem.

O crime continua em investigação.