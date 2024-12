Conexão e sexualidade sem tabu: 5 tendências pra 2025

À medida que nos aproximamos de 2025 e em um mundo onde tudo acontece rápido demais, as pessoas estão redefinindo as regras do amor e sexo. O foco agora é encontrar formas de evitar o dating burnout, priorizar conexões mais intencionais, honestas e baseadas em valores.

Apresentando o Trendbook 2025, o happn, aplicativo de namoro na vida real, revela as cinco principais tendências que irão moldar o cenário dos dates no próximo ano.

Desenvolvido em parceria com a agência de tendências e previsões NellyRodi, a pesquisa foi realizada com 11.200 usuários do happn no Brasil, França, Índia, Holanda, Noruega, Argentina, Turquia e Reino Unido.

Amor Intencional

Em 2025, o amor está aliado ao propósito e estratégia. Conexões cuidadosamente planejadas, comunicação aberta e objetivos compartilhados definem esta tendência que busca alinhar expectativas para evitar frustrações e construir uma base sólida para o sucesso mútuo. Embora alguns possam considerar essa abordagem fria, ela reflete a necessidade crescente de segurança em um mundo instável.

No Brasil, o amor é visto como um fundamento importante da vida, com 64% dos entrevistados acreditando que ele melhora o sucesso pessoal e profissional – acima dos 60% na Índia e muito acima da média global de 43%. Além disso, 43% dos brasileiros acreditam que adotar papéis específicos em um relacionamento pode maximizar sua harmonia.

Sexualidade Sem Tabu

A pesquisa do happn mostra que 49% dos solteiros consideram muito importante serem claros sobre seus desejos sexuais desde o início. Sem espaço para regras implícitas ou joguinhos, 50% dos entrevistados acreditam que discutir práticas sexuais abertamente é um sinal de compromisso e maturidade emocional. É hora de colocar as cartas na mesa e abraçar a comunicação honesta sobre desejos, limites e necessidades – tanto emocionais quanto sexuais.

Essa tendência aborda temas tradicionalmente desconfortáveis, como preferências de intimidade e sexualidade, com o objetivo de criar relações baseadas na transparência e no entendimento mútuo.

Amizade Antes do Romance

A friendzone realmente acabou? 64% dos solteiros acreditam que a amizade é a chave para um amor duradouro. Ao invés de apressar os relacionamentos, eles estão priorizando amizades que evoluem lentamente para conexões mais profundas. Explorando valores, paixões e traços de personalidade sem a pressão imediata do amor romântico, essa tendência coloca a vulnerabilidade e a confiança no centro das relações, criando conexões mais autênticas.

Globalmente, 84% dos solteiros afirmam que a amizade é tão importante quanto o amor em um relacionamento romântico, e 31% colocam a amizade como o fator mais importante. A crença é ainda mais forte entre os indianos (90%) e britânicos (80%).

Namoro Sem Pressa

Com influência do movimento girl/boy sober, essa tendência valoriza o tempo e a paciência. Solteiros estão priorizando explorar valores compartilhados, interesses e compatibilidade antes de dar o primeiro passo. E isso inclui mais diálogos e trocas online, em vez de se apressarem em interações presenciais.

Os dados revelam que 80% dos solteiros preferem não se apressar ao propor um encontro ao Crush – mais prevalente em países europeus (84%). Além disso, 86% dos usuários do happn analisam cuidadosamente os interesses e valores de seus Crushes antes de tomar a iniciativa. Essa tendência é ainda mais forte no Reino Unido, onde 91% adotam uma abordagem detalhada aos perfis.

Amor Eco-Consciente

Diante da emergência climática global, a pesquisa indica que o amor não pode mais ser separado do meio ambiente. Essa tendência tem mais força no Brasil, Índia e Turquia, países profundamente afetados pelas mudanças climáticas, onde 75% das pessoas acreditam que valores ecológicos compartilhados são essenciais em um parceiro.

Sem deixar de lado suas crenças éticas e de sustentabilidade, esses solteiros buscam Crushes que compartilhem também seus valores ambientais. Além disso, 50% disseram que escolhem dates mais ecológicos, como piqueniques com desperdício zero, viagens sustentáveis e presentes conscientes.

“No contexto das complexidades do namoro moderno, percebemos uma mudança clara dos solteiros, buscando conexões mais profundas e significativas”, afirma Karima Ben Abdelmalek, CEO do happn. “O Trendbook 2025 destaca as prioridades em evolução dos solteiros ao redor do mundo, com honestidade, propósito e valores compartilhados sendo suas prioridades. No happn, nossa missão é apoiar essas jornadas, criando uma plataforma que fomente relacionamentos autênticos e baseados em valores. Estamos animados para ajudar os solteiros a abraçarem essas mudanças e encontrarem conexões que realmente ressoem com suas vidas.”

