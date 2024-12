Praça Comendador Muller recebe atrações do “EnCantos e Luzes de Natal” nesta sexta

A programação especial “EnCantos e Luzes de Natal 2024”, realizada pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, prossegue nesta sexta-feira (6). A Fanfarra da E.E. Heitor Penteado faz um cortejo do Calçadão até a Praça Comendador Müller, no Centro, a partir das 19h30. A atração é gratuita.

Ao todo, serão nove dias de programação com 25 atrações, incluindo apresentações musicais, corais, presépio vivo e show das princesas clássicas do cinema para as crianças.

“Serão muitas atrações gratuitas para agradar todas as idades. Convidamos a população para ver de perto as luzes e decorações natalinas e acompanhar essa programação preparada com tanto carinho”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Na próxima terça-feira (10), às 19h30, será a vez do show musical “Saxofone in Concert”, com Marcelo Louback.

Na quarta-feira (11), o público terá mais três atrações gratuitas: O Coral Vozes Especiais será apresentado às 19h30, nas janelas da Biblioteca Municipal, com o Instituto Pernas da Alegria. Às 20h, será a vez do Coral Risoleta ComuniCanto, da E.E. Profª. Risoleta Lopes Aranha. Na sequência, às 21h, a apresentação é do Coral Ítalo Brasileiro.

Na quinta-feira (12), o Coral UMADAME se apresenta às 19h30. E na sexta-feira (13), às 19h30, o Coral Vocalis sobe ao palco, seguido por Marcelo Louback e Jeremias Tiófilo com o “Saxofone in Concert”, às 20h. Às 21h, Mateus Pavan apresenta o “Piano in Concert”. A programação se estende até o dia 20 de dezembro, e pode ser consultada no site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br.

O evento faz parte da Revirada Regional de Cultura, viabilizada por meio da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), com aprovação do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas.

A Praça Comendador Müller também conta com a Casinha do Papai Noel da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), até 23 de dezembro, das 18h às 22h.

