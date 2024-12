Prefeitura abre licitação para compra de equipamentos audiovisuais

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, publicou nesta quinta-feira (5), no Diário Oficial, um edital de abertura de licitação para a compra de materiais e equipamentos audiovisuais para o Teatro Municipal Lulu Benencase e o Auditório do CCL (Centro de Cultura e Lazer), além das salas de exibição de filmes do MAC (Museu de Arte Contemporânea) e da Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”.

Entre os itens que serão adquiridos estão projetores, caixas de som e tela de projeção. A lista completa está no edital, disponível a partir desta sexta-feira (6) no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), clicando em “Serviços”, “Licitações” e “Pregão Eletrônico”, ou na Unidade de Suprimentos no Paço Municipal, que fica na Avenida Brasil, nº 85, 1º andar. O horário de funcionamento é das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira.

A importância da aquisição foi apontada por agentes culturais em audiência pública. O uso de parte da verba disponibilizada pela Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar 195/2022) foi aprovado pelo Conselho Municipal de Cultura (Comcult).

“Estamos abrindo esse edital para a aquisição de equipamentos de audiovisual, atendendo a Lei Paulo Gustavo para ampliar e melhorar o funcionamento dos espaços públicos para exibição de filmes”, destaca a secretária de Cultura e no Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

As propostas serão abertas no dia 18 de dezembro, às 8h, com início da disputa de preços às 8h30.

