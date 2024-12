Conselho do Idoso Americana vai eleger comando; inscrições até dia 31

O Conselho Municipal do Idoso (COMID) de Americana recebe até 31 de janeiro o credenciamento de eleitores e registro de candidaturas das Organizações da Sociedade Civil para a eleição que será realizada em 10 de fevereiro.

As inscrições podem ser feitas por meio da plataforma Americana Inteligente (1doc), que fica no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), e presencialmente, em dias úteis, no horário das 7h30 às 16h30, junto à secretaria executiva do COMID, na sede da Casa dos Conselhos, situada à Rua das Poncianas, nº 1.225, Jardim Glória, ou ainda pelo e-mail comid@americana.sp.gov.br

A presidente do COMID, Mariana Leite Zimermann Araújo, explicou como será o processo para a escolha da sociedade civil para o biênio 2025/2027.

Leia + sobre política regional

“Realizaremos a assembleia pública com o pleito eleitoral no dia 10 de fevereiro e as entidades da sociedade civil e os cidadãos residentes no município poderão participar do processo. A população mais idosa tem crescido em todo o mundo e poder participar do desenvolvimento das políticas públicas de atendimento ao idoso é uma oportunidade incrível para discutir e organizar ações que contemplem e atendam esse público”, disse Mariana.

O processo eleitoral tem o objetivo de preencher oito vagas para as entidades da sociedade Civil e será composto de duas etapas, sendo uma fase inicial de credenciamento dos eleitores e uma fase final destinada à realização da eleição, mediante a votação das pessoas credenciadas.

A eleição, no dia 10 de fevereiro, terá a abertura do credenciamento para eleitores das 8h às 09h, na Casa dos Conselhos. Na sequência, será realizado o pleito eleitoral.

Conselhos bem cuidados

O COMID foi criado com finalidade de zelar pelos direitos das pessoas idosas, viabilizando condições para promover sua autonomia, integração e participação na sociedade.

Mais informações podem ser obtidas no Edital nº 01/2024, publicado em 12 de dezembro no DOM (Diário Oficial do Município).