Consimares quer lixo 0 da campanha nas ruas

Consimares de olho- Em época de campanha eleitoral, uma cena se repete nos municípios: ruas e calçadas são tomadas por panfletos, santinhos, adesivos, dentre outros materiais gráficos, descartados de maneira indevida.

Para prevenir o descarte irregular de resíduos gerados pela propaganda eleitoral, o Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas), que é sediado em Nova Odessa, inicia uma campanha de conscientização para o descarte correto e reciclagem de impressos.

O Consórcio também se coloca à disposição dos comitês políticos dos municípios de abrangência do Consórcio para recolher sobras de materiais gráficos, após as Eleições Municipais 2024, que acontecem no dia 06 de outubro.

“Sabemos que ao longo do período eleitoral a divulgação é necessária para que os eleitores conheçam os candidatos, mas é preciso ter essa preocupação com o descarte correto desses materiais de propaganda”, afirmou o presidente do Consimares, Mauricio Baroni – prefeito de Elias Fausto.

O primeiro passo para evitar panfletos jogados pela rua ou no quintal é que os comitês de campanha treinem as pessoas que vão distribuir os materiais com a orientação de depositá-los somente nas caixinhas de Correio ou entregá-los na mão do eleitor. Assim, evita-se que esse papel perca o potencial de reciclagem ao se misturar com outros tipos de resíduos ou entupa bueiros, caso seja arrastado pelo vento ou a chuva.

Quem recebe o material também pode contribuir dando a destinação correta para esse tipo de resíduo: a coleta seletiva. Além de proteger o meio ambiente, essa ação vai gerar renda para profissionais da reciclagem.

“Como eleitores, poderíamos aceitar apenas os papéis e panfletos necessários para serem usados como “colinha” no momento da votação e descartá-los da maneira correta. Pequenas atitudes fazem a diferença”, declarou o superintendente do Consimares, Mimo Ravagnani, especialista em gestão de resíduos.

Mimo explica que os prejuízos do descarte incorreto do “lixo” gerado pelas campanhas eleitorais são vários. “Além do consumo de recursos naturais necessários para a sua produção, os resíduos podem entupir bueiros, causando enchentes e contaminando a água e o solo. Para cada tonelada de papel produzido, são consumidos aproximadamente 20 árvores e 100 mil litros de água”, exemplificou o especialista.

Para garantir a destinação correta às sobras de materiais de campanha eleitoral, o Consimares coloca à disposição dos comitês e candidatos dos setes municípios consorciados para recolher material excedente, após as Eleições.

De acordo com Baroni, os resíduos serão levados para cooperativas de reciclagem do território Consimares. Os interessados devem entrar em contato com o Consórcio pelo e-mail: contato@consimares.com.br.

“Nossa preocupação é conscientizar sobre o uso racional de materiais de propaganda e dar uma destinação correta para as sobras de impressos, além de valorizar a participação dos profissionais da reciclagem”, afirmou Baroni.

SOBRE O CONSIMARES

Fundado há 15 anos, o Consimares é um consórcio público que auxilia os municípios na gestão integrada de resíduos urbanos. É formado por sete cidades (Nova Odessa, Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré). Nesse território vivem quase 1 milhão de habitantes que produzem cerca de 700 toneladas de resíduos por dia.

