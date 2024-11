Consórcio de carros: Saiba como funciona e como escolher o mais vantajoso

O consórcio de carros tem sido uma opção cada vez mais popular. Costuma ser mais acessível do que o financiamento tradicional e também menos burocrático, mas é preciso atenção na escolha da empresa. Confira algumas dicas a seguir:

O que é um consórcio de carros?

O consórcio de carros é um modelo de compra diferente dos financiamentos comuns. A modalidade é formada por pessoas que se reúnem, contribuindo com parcelas mensais para formar um fundo comum.

“Esse processo é organizado por uma administradora que fica encarregada de toda a parte legal e burocrática, além de recolher os valores e contemplar os membros do consórcio conforme as regras determinadas no contrato. Dessa forma, todos os meses o total dessas parcelas forma um montante utilizado para contemplar um ou mais participantes com uma carta de crédito no valor contratado”, explica Paulo Loffreda, sócio e fundador da Zignet.

Loffreda ainda informa que o processo é como se fosse uma poupança coletiva, criada com um mesmo objetivo, e que todos os meses é utilizada para contemplar um ou mais poupadores. “Um ponto interessante é que essas parcelas não têm juros, mas sim taxas de administração do consórcio que também precisa ser paga mensalmente”, endossa.

Como funciona o consórcio de carros?

Cada consórcio de carros tem seu prazo de duração, que varia entre 36 e 120 meses, e número de participantes, o que impacta no valor das parcelas e nas chances de contemplação.

Há duas formas de ser contemplado. “Uma delas é através de sorteio, nesse caso o tempo de espera para ser contemplado varia de acordo com cada grupo, podendo ser logo no primeiro mês, no fim do contrato ou em qualquer momento durante o tempo de vigência do consórcio”, informa.

A outra forma é através do lance mais alto oferecido em uma assembleia. “Nesse caso as chances de contemplação aumentam, já que é possível participar nas duas modalidades. Qualquer participante pode dar lance, vencendo o maior deles. É preciso pagar o valor ofertado para retirar a carta de crédito que será usada para comprar o carro”, conta e continua. “Mas também é preciso continuar pagando as parcelas restantes normalmente, até o fim do contrato. De qualquer forma, no final do contrato todos os membros terão sido contemplados”, afirma.

Vantagens do consórcio de carros:

Sem pagamento de juros

As altas taxas de juros, que costumam pesar no bolso do consumidor que pega um financiamento, não são um problema no consórcio de carros. “Ainda que existam algumas taxas, como a de administração, do fundo de reserva e o seguro (não obrigatório), as parcelas ficam bem mais em conta do que as do crédito tradicional”, revela.

Planejamento financeiro

O consórcio não é indicado para quem tem pressa em adquirir o bem, mas sim para quem gosta de se planejar para reduzir custos. “Os prazos são mais flexíveis e é possível organizar melhor o orçamento, escolhendo com calma a melhor época para dar um lance, por exemplo. Sem esquecer que o participante também pode ser sorteado a qualquer momento”, lembra.

Flexibilidade de compra

A flexibilidade de compra é outra vantagem. Afinal, quando for contemplado, o membro pode utilizar a carta de crédito para comprar o carro que quiser, sendo novo ou usado, de qualquer marca, modelo, ano, cor etc.

“A validade de uma carta de crédito de consórcio para carro varia de 90 a 190 dias, dependendo da administradora do consórcio. Esse prazo é estipulado no contrato e funciona como uma proteção para ambas as partes, tanto para o contratante quanto para o contratado. Caso o prazo seja excedido, o contemplado não perde o direito ao crédito, mas terá que passar por um novo processo de liberação”, alerta.

Pontos a considerar ao escolher um consórcio de carros:

Taxa de administração – Cada administradora tem liberdade para definir a sua taxa de administração. E como, de uma certa forma, essa taxa ajuda a compor as parcelas que você terá que dispor mensalmente, é interessante comparar os valores entre as diferentes empresas para fazer um planejamento financeiro realista.

Prazo de contemplação – Como dissemos anteriormente, a duração do consórcio pode variar bastante, de 36 a 120 meses. Mesmo que você não tenha pressa, é estratégico ter uma ideia do tempo que vai levar para ter o carro em mãos e também a frequência com que os participantes são contemplados.

Número de participantes – Esse é outro ponto importante, porque quanto maior for o grupo, mais longo será o tempo de contemplação. Em contrapartida, consórcios menores podem ter parcelas mais altas. Analise e compare para saber o que é melhor para você.

Histórico da administradora – A administradora também é uma empresa e, como tal, precisa ser idônea e ter boa reputação.

Pesquise nos órgãos de defesa do consumidor e sites especializados, pergunte entre os amigos, leia a avaliação dos usuários no site e os comentários nas redes sociais. É importante escolher uma administradora confiável para garantir a segurança durante todo o processo.

Possibilidade de lances – A maioria dos consórcios permite a oferta de lances para acelerar a contemplação, mas sempre verifique se há realmente essa possibilidade antes de assinar o contrato.

Dicas para escolher o melhor consórcio de carros:

Para saber qual o melhor consórcio de carros é preciso olhar para as suas necessidades. Mas apesar de a escolha ser uma questão pessoal, algumas dicas podem te ajudar a tomar uma decisão embasada.

5 dicas, essenciais para chegar à melhor opção:

Pesquise bastante com foco nas administradoras: Compare as regras de cada consórcio, as taxas administrativas, os prazos e o custo total da operação;

Faça uma avaliação realista da sua capacidade financeira: Tenha certeza de que o valor das parcelas, mais as taxas administrativas, cabem no seu orçamento mensal. Não comprometa suas finanças com uma dívida a longo prazo;

Fique atento às regras para lances: Alguns consórcios podem ter condições mais favoráveis para o seu bolso;

Verifique a flexibilidade da carta de crédito: Como prazo de validade e a possibilidade de escolher entre carro ou moto, veículo novo ou usado. Afinal, pode ser que sua ideia tenha mudado quando for contemplado;

Leia todo o contrato com muita atenção: Não assine se tiver qualquer dúvida e certifique-se de que tudo sobre prazos, custos e regras de contemplação está bastante claro.

