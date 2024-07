Consumidor: 84% participa de programas de fidelidade

Manter a lealdade do consumidor em um mercado com uma infinidade de opções é um desafio crescente. Nesse cenário, os programas de fidelidade, ou também conhecido como programas de recompensas, se destacam como uma poderosa estratégia para reter clientes e incentivá-los a continuar comprando de uma determinada empresa.

Além de recompensas, a participação em programas de fidelidade pode agilizar e simplificar o processo de compra, já que muitas empresas armazenam as informações, permitindo que os clientes concluam seus pedidos rapidamente. É por conta desses benefícios que o estudo CX Trends 2024, elaborado pela Octadesk em parceria com o Opinion Box, mostra que 76% dos consumidores se sentem mais inclinados a comprar de empresas ou marcas que oferecem programas de fidelidade.

Rodrigo Ricco, Fundador e Diretor da Octadesk, destaca que essa estratégia é extremamente vantajosa para as empresas, ajudando a garantir receitas recorrentes, quanto para os consumidores, que recebem vantagens especiais. “Os consumidores desejam acumular pontos que possam ser trocados por incentivos. Portanto, é essencial oferecer uma contrapartida que realmente encante o cliente”, afirma.

O estudo ainda destaca que 84% dos consumidores participam de programas de fidelidade de empresas ou marcas mesmo que de vez em quando, e apenas 16% disseram que raramente ou nunca participam. Entre os principais motivos que incentivam a participação em programas de fidelidade, 37% dos consumidores apontam a facilidade de acumular recompensas, 41% valorizam os descontos exclusivos e 49% preferem o acúmulo de milhas ou pontos para viagens.

Quando questionados sobre o tipo de recompensa ou benefício mais valorizado, 61% mencionaram pontos que podem ser trocados por recompensas, 44% preferem descontos em futuras compras, 43% valorizam acesso a produtos ou serviços gratuitos, 29% gostam de brindes ou presentes, e 14% apreciam acesso a eventos exclusivos.

As marcas e o consumidor

Marcas renomadas como Starbucks, Amazon e LATAM são exemplos de empresas que utilizam programas de fidelidade para criar vínculos duradouros com seus clientes. O programa Starbucks Rewards, por exemplo, permite que os clientes acumulem pontos a cada compra, que podem ser trocados por produtos gratuitos. A Amazon Prime oferece benefícios como frete grátis e acesso a serviços exclusivos, já a LATAM Pass permite que os clientes acumulem pontos que podem ser trocados por passagens aéreas e outros benefícios.

Além disso, aproveitar os programas de fidelidade para obter informações estratégicas dos clientes é uma ótima maneira para criar uma conexão mais profunda e personalizada com cada consumidor. Ao coletar e analisar dados sobre os hábitos de compra, preferências e comportamento dos clientes, as empresas podem oferecer conteúdos e ofertas altamente relevantes que atendam às necessidades individuais. Esta personalização não apenas aumenta a satisfação e a lealdade dos clientes, mas também diferencia a marca no mercado competitivo. “Demonstrar que você entende seus clientes, seus hábitos e necessidades individuais pode ser um diferencial para o sucesso da sua marca”, finaliza Rodrigo.

