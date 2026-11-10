Foi fechada a Convenção Coletiva de Contabilidade e Assessoramento

Principal categoria representada pelo SEAAC, reúne mais de 12 mil trabalhadores

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A FEAAC (Federação) e os SEAACs (Sindicatos) fecharam a Convenção Coletiva da categoria de Contabilidade e Assessoramento com aumento salarial de 5% para os trabalhadores, retroativo a 1º de agosto, data-base. Trata-se da maior categoria representada pelo SEAAC de Americana e Região, totalizando aproximadamente 12 mil trabalhadores. “As negociações foram difíceis. Demorou mais que o esperado por conta do processo eleitoral e mudanças nas relações de trabalho, como por exemplo, a redução de jornada. Mas conseguimos a reposição integral da inflação oficial e quase 1% de aumento real”, comentou a presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva.

Presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva

A negociação elevou os pisos salariais para R$ 2.110,68 e R$ 2.228,10, dependendo da função; triênio de R$ 94,51; auxílio-refeição de R$ 33,00 por dia trabalhado; auxílio-creche de R$ 495,00 mensais para filhos até um ano a contar do fim da licença maternidade. Também foi negociado um abono especial no valor de R$ 330,00. As diferenças salariais e de benefícios retroativas a 1º de agosto deverão ser pagas até o quinto dia útil de dezembro.

“Tentamos a inclusão de novas cláusulas, que julgamos importantes socialmente. Mas não houve aceitação patronal para este ano, ficando a possibilidade de implementação em 2027. Temos que caminhar devagar, entendendo que a Convenção Coletiva é um instrumento que abrange empresas de todo porte e, por isso, a dificuldade de negociação é maior”, concluiu Helena.

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