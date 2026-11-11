Biblioteca de Americana reúne obras em alusão ao Mês da Consciência Negra

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A Biblioteca Municipal de Americana “Professora Jandyra Basseto Pântano” celebra o Mês da Consciência Negra com espaços de destaque para autores e livros dedicados à riqueza da literatura, da história e do pensamento antirracista. As obras disponíveis para empréstimo podem ser consultadas de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, em visita ao espaço, localizado na Praça Comendador Müller, 172, no Centro.

Há opções para crianças, jovens e adultos. Os expositores temáticos reúnem desde grandes clássicos do pensamento crítico até biografias e romances contemporâneos, além da seleção especial de literatura infantil. Entre as obras destacadas, estão as de autores de referência como Bell Hooks, Djamila Ribeiro, Conceição Evaristo, Maya Angelou, Lázaro Ramos e Emicida.

“A literatura é uma das ferramentas mais potentes para construir a empatia, combater o preconceito e valorizar a representatividade, e a equipe da Biblioteca Municipal se dedicou à curadoria do acervo para destacar obras que promovam a reflexão. Os expositores estarão disponíveis durante todo o mês, proporcionando bons momentos de leitura para os usuários da biblioteca”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O empréstimo de livros na Biblioteca de Americana é feito por usuários cadastrados mediante a apresentação de documento de identidade e comprovante de residência. Menores de 18 anos devem comparecer ao local acompanhados de um responsável. Com o cadastro, o usuário tem acesso ao acervo e pode retirar as obras de seu interesse.

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