Teatro Municipal recebe Mostra de Dança do SESI 2026

Teatro Municipal de Americana recebe Mostra de Dança do SESI 2026

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A “Mostra de Dança SESI 2026: Territorialidades” será apresentada nesta terça-feira (10), às 19h30, no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, com entrada solidária mediante a troca por 1 caixa de bombom para famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade. Os ingressos estão disponíveis em www.ingressodigital.com. A classificação é livre para todos os públicos.

A 22º Mostra de Dança terá a participação de aproximadamente 200 alunos do Centro de Atividades “Estevam Faraone” – SESI Americana, entre crianças e adolescentes. O festival é realizado com o objetivo de motivar e integrar os participantes do Programa SESI Dança (ballet e jazz), integrando-os por meio do esporte e da cultura. O evento tem produção do SESI/Centro de Atividades “Estevam Faraone”, através do Centro de Qualidade de Vida.

“A Mostra de Dança do SESI 2025 lotou o Teatro Municipal, com um público superior a 600 pessoas que se encantaram com a criatividade e expressividade dos alunos. Este ano, a expectativa é de repetir este sucesso, em mais uma noite de valorização dos talentos de nossa cidade”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol.

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