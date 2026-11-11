Santa Bárbara conquista 17 medalhas no Judô

Santa Bárbara d’Oeste conquista 17 medalhas na Copa 8ª Oeste de Judô

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A equipe de judô do Programa QualiVida, de Santa Bárbara d’Oeste, conquistou 17 medalhas na Copa 8ª Oeste, no sábado (7). Foram cinco ouros, oito pratas e quatro bronze. O evento ocorreu no Ginásio Municipal “Luiz Fernando Marchi”, em Leme.

O torneio contou com a participação de 26 delegações vinculadas à delegacia da Federação Paulista de Judô. A competição reuniu atletas das categorias Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21 e Sênior.

A delegação barbarense foi comandada pelos técnicos Rodrigo Teixeira Lima e Raphael Schiavon. A equipe tem gestão da Seme (Secretaria Municipal de Esportes), associação de pais e Casa da Criança.

Confira os medalhistas de Santa Bárbara d’Oeste:

Ouro

Davi Alves dos Santos | Sub-7 | Meio-leve

Ricardo Roberto Justino dos Santos | Sub-9 | Médio-pesado

Samuel Alves Alcantara | Sub-13 | Meio-leve

Beatriz da Silva Caboatam | Sub-18 | Meio-leve

Paulo Enrique da Silva Coracin | Sub-18 | Pesado

Prata

Kimberly Kethilum Justino Estácio | Sub-15 | Ligeiro

Kauan Cesar Guitierres Martins dos Santos | Sub-15 | Meio-médio

Lauany Oliveira Lopes Pereira | Sub-18 | Meio-médio

Fábio Eduardo da Silva Coracin | Sub-18 | Pesado

Erik Garcia | Sênior | Meio-leve

Luciano Raimundo Fernandes | Sênior | Meio-médio

Vinícius Luiz Parazi | Sênior | Pesado

Richard Manoel Gomes da Silva de Melo | Sub-11 | Super ligeiro

Bronze

Rakelly Luanda | Sub-11 | Super ligeiro

Pyetro Kaue Alcantara | Sub-18 | Meio-médio

Eloah Gonçalves Farias | Sub-18 | Médio

Alyssum Fernando Bettini | Sub-18 | Meio-pesado

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