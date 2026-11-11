Santa Bárbara conquista 17 medalhas no Judô

Santa Bárbara d’Oeste conquista 17 medalhas na Copa 8ª Oeste de Judô
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A equipe de judô do Programa QualiVida, de Santa Bárbara d’Oeste, conquistou 17 medalhas na Copa 8ª Oeste, no sábado (7). Foram cinco ouros, oito pratas e quatro bronze. O evento ocorreu no Ginásio Municipal “Luiz Fernando Marchi”, em Leme.
O torneio contou com a participação de 26 delegações vinculadas à delegacia da Federação Paulista de Judô. A competição reuniu atletas das categorias Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21 e Sênior.
A delegação barbarense foi comandada pelos técnicos Rodrigo Teixeira Lima e Raphael Schiavon. A equipe tem gestão da Seme (Secretaria Municipal de Esportes), associação de pais e Casa da Criança.
Confira os medalhistas de Santa Bárbara d’Oeste:
Ouro
Davi Alves dos Santos | Sub-7 | Meio-leve
Ricardo Roberto Justino dos Santos | Sub-9 | Médio-pesado
Samuel Alves Alcantara | Sub-13 | Meio-leve
Beatriz da Silva Caboatam | Sub-18 | Meio-leve
Paulo Enrique da Silva Coracin | Sub-18 | Pesado
Prata
Kimberly Kethilum Justino Estácio | Sub-15 | Ligeiro
Kauan Cesar Guitierres Martins dos Santos | Sub-15 | Meio-médio
Lauany Oliveira Lopes Pereira | Sub-18 | Meio-médio
Fábio Eduardo da Silva Coracin | Sub-18 | Pesado
Erik Garcia | Sênior | Meio-leve
Luciano Raimundo Fernandes | Sênior | Meio-médio
Vinícius Luiz Parazi | Sênior | Pesado
Richard Manoel Gomes da Silva de Melo | Sub-11 | Super ligeiro
Bronze
Rakelly Luanda | Sub-11 | Super ligeiro
Pyetro Kaue Alcantara | Sub-18 | Meio-médio
Eloah Gonçalves Farias | Sub-18 | Médio
Alyssum Fernando Bettini | Sub-18 | Meio-pesado
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